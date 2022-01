Ein Unbekannter Autofahrer ist am Dienstag zwischen 16 und 16.45 Uhr in der Straße Neuer Wall zu dicht an einem dort abgestellten Ford Transit vorbeigefahren und hat an dem Fahrzeug den linken Außenspiegel abgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Unbekannte, ohne sich um den beschädigten Spiegel zu kümmern, davon gefahren. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Radolfzell unter der Nummer (0 77 32) 95 06 60 entgegen.