Noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Fast-Food-Restaurant in der Robert-Gerwig-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hätten sie gegen 3 Uhr eine Tür aufgebrochen und seien so in das Gebäude gelangt. In den Innenräumen hätten die Täter die Kassen aus den Schubladen gerissen, sie seien aber ohne Beute geflüchtet.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 9 50 66 0 zu melden.