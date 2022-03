Radolfzell-Stahringen vor 2 Stunden Zeugen gesucht: Sprayer beschädigt Garagentor Ein noch unbekannter Täter besprühte in der Nacht vom 28. auf den 29. März ein Garagentor mit undefinierbaren Zeichen.

