von Petra Reichle

Mit dem Quintett Golden Four startet die Zeller Kultur am Sonntag, 30. Mai, um 11 Uhr in die Saison. Die Jazz-Formation eröffnet eine Reihe von neun Jazz-Matineen, die über den Sommer hinweg bis Mitte September im Rahmen der Jazz Open 2021 an der alten Konzertmuschel auf der Mettnau stattfinden sollen.

Musik aus allen Epochen

„Mit den Golden Four aus Konstanz starten wir mit einem besonderen Schmankerl“, erzählt Musiker Volker Braun, der für die Auswahl der Künstler der Jazz-Reihe verantwortlich ist. Das Konstanzer Quintett besteht seit über vierzig Jahren und präsentiert Musik aus praktisch allen Epochen der Unterhaltungs- und Popmusik.

„Bei unseren Matineen bieten wir ein breites Spektrum an Jazz, da wird für jede Frau und jeden Mann etwas dabei sein – vom Swing, über Funk bis hin zur Big Band“, verspricht Braun. Am 11. Juli wird der Saxofonist mit der Dagmar Egger Band dann selbst auf der Bühne stehen.

Summer Nights ab 25. Juni

Neben den Jazz-Matineen wird der Verein ab 25. Juni zudem die „Mettnau Summer Nights 2021“ auf der Mettnau veranstalten und hofft aufgrund des rückläufigen Infektionsgeschehens, dass alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können.

„Uns geht es um die Vielfalt der Kultur in Radolfzell“, sagt Waltraud Rasch, Vorsitzende des Vereins. Nachdem das gesamte Frühjahrsprogramm wegen Corona ausgefallen ist, freut sich der Vorstand der Zeller Kultur, dass es pünktlich zum Start der Jazz Open-Reihe möglich ist, zumindest in kleinem Rahmen wieder Kultur-Veranstaltungen durchzuführen.

Nur 100 Besucher zugelassen

„Für die Jazz-Matineen haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das wir auch fortlaufend an die aktuellen Corona-Verordnungen anpassen werden“, sagt Ingrid Dreisbach. Für die Eröffnungs-Matinee am Sonntag sind 100 Besucher zugelassen, die entweder vollständig geimpft oder genesen sein müssen oder einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kurzentschlossene können unter www.zellerkultur.de oder per E-Mail an kartenbestellung@zellerkultur.de noch Plätze reservieren.