Zu Beginn des Sommers war es von Petra Ott, Leiterin der Stabsstelle Partizipation und Integration, bereits angekündigt worden, nun ist es umgesetzt: Die Zeller Karte ist digitalisiert und damit auch optimiert, wie die Stadtverwaltung berichtet. Ziel sei es auch, mehr Nutzer für die Zeller Karte zu gewinnen, wie Oberbürgermeister Simon Gröger erläutert. Denn die Zahl der Berechtigten sei viel größer als die der aktuellen Nutzer. Die neuen Zeller Karten, die nun nicht mehr in Papierform, sondern aus Plastik daherkommen, gelten bereits ab dem 1. November.

Förderrichtlinien bleiben gleich

Die Zeller Karte soll Bürgern mit finanziellen Einschränkungen durch Vergünstigungen eine Teilhabe am kulturellen, sportlichen und sozialen Leben in Radolfzell ermöglichen. „Für mich ist sie ein wesentlicher Bestandteil der Sozialpolitik in Radolfzell“, erklärt Simon Gröger.

Radolfzell Einwohnerantrag zum MVZ ist vom Tisch – doch es könnte in Zukunft wieder Thema werden Das könnte Sie auch interessieren

Am Konzept wird laut Manuela Restle von der Stabsstelle Partizipation und Integration durch die Digitalisierung nichts geändert, die Förderrichtlinien bleiben gleich. Allerdings gibt es ein paar ändere Neuerungen.

Förderrichtlinien Die Zeller Karte können verschiedene Personengruppen beziehen. Wie die Stadt Radolfzell informiert, gehören dazu unter anderem Alleinerziehende mit einem oder mehreren kindergeldberechtigten Kindern, wenn sie unter der Einkunfts-Grenze von jährlich 50.000 Euro brutto liegen sowie Familien mit mindestens zwei kindergeldberechtigten Kindern, wenn sie unter der Einkunfts-Grenze von jährlich 70.000 Euro brutto liegen und Familien mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind, wenn sie unter der Einkunfts-Grenze von jährlich 60.000 Euro brutto liegen. Auch Empfänger von Wohngeld und Menschen mit einem Grad der Schwerbehinderung von 50 sowie weitere Gruppen können die Karte beziehen. Die Listen mit allen Berechtigten ist im Internet unter www.radolfzell.de zu finden.

Was jetzt alles anders ist

So stehen auf der neuen Karte aus Datenschutzgründen keine Daten des Inhabers mehr. Diese Informationen können dann per QR-Code abgelesen werden an den 40 Orten in der Stadt, wo es Nachlässe gibt. Dazu zählen zum Beispiel Bäder, das Stadtmuseum oder die Musikschule. Beim Ablesen werde den Einrichtungen nun auch angezeigt, ob die Karte noch gültig ist oder nicht. „Vorher wussten sie das nicht“, erklärt Manuela Restle.

Grundsätzlich brauche es die Zeller Karte selbst aber gar nicht, um Angebote zu buchen. Es reiche, die Nummer anzugeben. Die ist nun mit einem Barcode auf der Karte vermerkt. Ebenfalls neu ist eine papierlose Abrechnung. Außerdem kann eine Zeller Karte nun bei Verlust auch einfach deaktiviert und eine neue ausgestellt werden.

Radolfzell Wie viele interessiert Naturschutz? Wie die Sonderausstellung im Museum läuft und was danach kommt Das könnte Sie auch interessieren

„Das gab es so nicht von der Stange“, berichtet Frank Perchtold, der bei der Stadt für die Konzeption und Weiterentwicklung der Digitalisierung zuständig ist. Stattdessen sei das digitale System in Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmen extra entwickelt worden. Die Digitalisierung sei etwa ein Dreivierteljahr vorbereitet worden.

Wo gibt es die Zeller Karte? Wie Manuela Restle erklärt, sei Ansprechpartner bezüglich der Zeller Karte weiterhin die Stabsstelle Partizipation und Integration. Die Ausstellung erfolge über das Bürgerbüro. Dessen Leiter Christian Buhl erwartet durch die Digitalisierung eine Entlastung für seine Abteilung. Der Prüfungsaufwand bleibe zwar derselbe. Allerdings sei der Abrechnungsaufwand und der Ausstellungaufwand geringer. Die Zeller Karte für Feuerwehrangehörige stellt die Feuerwehr selbst aus.

Eine weitere Änderung kann in Radolfzell direkt ins Auge fallen: Es gibt nun Aufkleber, um die Einrichtungen zu kennzeichnen, wo die Zeller Karte akzeptiert wird. Das soll helfen, Hemmungen abzubauen, da Inhaber der Zeller Karte dann nicht nachfragen müssen.

Auch für die Feuerwehr gibt es eine Karte

Die digitale Zeller Karte gibt es nicht nur für Bürger mit finanziellen Einschränkungen, sondern auch für Mitglieder der Feuerwehr. Wie Kommandant Tobias Oechsle erklärt, werde auf diese Weise bereits seit fünf Jahren das Ehrenamt in diesem Bereich gefördert. Beziehen könnten die Karte nicht nur Feuerwehrangehörige, sondern auch deren Ehepartner und Kinder. „Weil sie ja zum Teil auch Opfer bringen müssen“, so Oechsle. Das Angebot werde „ganz gut in Anspruch genommen“, derzeit seien 100 Zeller Karten für Angehörige der Feuerwehr ausgestellt worden.

Radolfzell Mehr Flexibilität für Musikschüler: Stadt führt Zehnerkarten für Gruppenunterricht ein Das könnte Sie auch interessieren

„Bei uns kriegt das aber auch nicht jeder“, betont Tobias Oechsle. Die Hauptvoraussetzung sei eine 75-prozentige Anwesenheit bei Übungsdiensten. Die Entscheidung, wer eine Zeller Karte bekomme oder nicht, treffe der Feuerwehrausschuss.