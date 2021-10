In der Sitzung im Milchwerk ging es unter anderem um die fortschreitende Digitalisierung, die eine Änderung der Vereinssatzung notwendig machte. Zudem wurden in der Jugendsatzung die Begriffe Jugend und Junioren genauer definiert. Der Yacht-Club lege größten Wert auf deren Förderung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das sei auch deutlich spürbar an den steigenden Mitgliederzahlen und internationalen Erfolgen, erklärte Jugendleiterin Anne Mündermann, die dieses Jahr von Michael Müller abgelöst wurde.

Hafen ist ausgebaggert

Eine Mammutaufgabe sei im zurückliegenden Herbst/Winter die Ausbaggerung der Hafeneinfahrt gewesen. Spezialfirmen bargen zum Schutz der Umwelt Tonnen vom Seegrund und entsorgten diese fachgerecht. Hier gilt dem gesamten Vorstand ein großes Lob auch in Anbetracht der finanziellen Herausforderung die hierfür notwendig war.

Vorsitzende Elke Mauer zeichnet für 60 Jahre Mitgliedschaft aus: Jochen Bohlander, Peter Hafner, und Hans-Joachim Wenner. | Bild: Jörg Mietz

Der große Teil des Vorstands wurde in den Wahlen bestätigt. Die Mitglieder bestimmten Horst Lauinger zum zweiten Takelmeister. Er löste Michael Leirer ab, der ihn in den nächsten zwei Jahren als Beisitzer unterstützen wird. Jörg Mietz ist verantwortlich für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Die Vorsitzende Elke Maurer bedankte sich beim bisherigen Amtsinhaber Peter Mai für sein großes Engagement über elf Jahre hinweg. Seine Fotos sind unter anderem auf den Titelseiten der internationalen Bootssport-Fachzeitschriften zu finden.