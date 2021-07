„Wer in Radolfzell umziehen muss, weiß wie knapp und teuer Mietwohnungen sind.“ So wird Günther Weiss, Radolfzeller Sprecher des Mieterbunds Bodensee, in einer Pressemitteilung des Mieterbundes zitiert.

Wachsende Wartelisten bei den Wohnungsbaugenossenschaften und steigende Mietpreise, die im Mietspiegel dokumentiert werden, würden den Ernst der Lage verdeutlichen. Daran habe auch die erfreulich hohe Wohnungsbautätigkeit in Radolfzell wenig geändert, so Weiss.

Der Mieterbund kritisiert daher die Äußerungen des Fachbereichsleiters der Stadt für Stadtplanung und Baurecht, Thomas Nöken, und bezeichnet sie als „Beschönigung der Lage“. Nöken hatte im Gemeinderat gesagt, Radolfzell habe mit einem Wert von 101,6 Prozent eine leichte Überversorgung an Wohnungen erreicht.

Überprüfung der Zahlen

Der Mieterbund hat nach eigener Aussage die Zahlen von Nöken überprüft. Sie stammen laut Günther Weiss aus einem Gutachten des Forschungsinstituts Empirica für die Landesregierung, das 2019 veröffentlicht wurde. Empirica stellte damals einen angespannten Wohnungsmarkt fest. Auf dieser Grundlage habe die Landesregierung in Radolfzell die Mietpreisbremse in Kraft gesetzt, erläutert Weiß.

Im Gutachten seien fünf verschiedene Kriterien zur Beurteilung einer angespannten Wohnungsmarktlage untersucht worden, vier der fünf Kriterien hätten auf Radolfzell zugetroffen.

Auch der von Thomas Nöken zitierte Wert sei keineswegs gut, so Weiss. Denn diese Zahl ignoriere, dass Wohnungen für Umzug und Renovierungen einen gewissen Zeitraum leer stehen müssten. Experten seien daher von einer notwendigen Reserve von drei Prozent ausgegangen.

Forderung nach einem Zweckentfremdungsverbot

Der Mieterbund Bodensee fordert nach eigener Aussage schon lange ein Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in Radolfzell und hat dies bereits mehrfach von Oberbürgermeister Martin Staab gefordert. „Gerade in touristisch interessanten Innenstädten wie in Radolfzell gibt es einen erheblichen Verdrängungsdruck: Touristen und Vermietungsportale vertreiben Mieter“, hat Günther Weiss beobachtet.

Daher begrüßt der Verband laut Pressemitteilung, dass der Gemeinderat nicht auf die Rechnereien der Verwaltung hereingefallen sei. Nökens Aussage, es gebe keine Rechtsgrundlage für ein Zweckentfremdungsverbot, ist laut Mieterbund unhaltbar.

Vor Jahren habe die Stadt Radolfzell bereits beschlossen, eine eigene Wohnungsmarktanalyse in Auftrag zu geben. Dies sei bis jetzt nicht erfolgt. „Es ist kein Wunder, dass Radolfzell falsche Schwerpunkte im Wohnungsbau setzt“, kritisiert Günther Weiss.