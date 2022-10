Musik uff de Gass und viele Angebote der Aktionsgemeinschaft locken Tausende in die Innenstadt. Was sagen Händler und Veranstalter zum Verlauf des verkaufsoffenen Sonntags? Und wann ist der nächste Termin?

Den letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ließen sich die Besucher in Radolfzell am Sonntag nicht entgehen. Unter dem Motto „Musik uff de Gass“ flanierten zahlreiche Menschen durch die Straßen der Innenstadt. Rund 90