von Georg Lange

Es hat sich wohl unter den Fledermäusen herumgesprochen: Der Bodensee ist im Herbst ein idealer Ort um Damenbesuche für die jährliche Balz zu empfangen. Das gilt zumindest für den großen Abendsegler sowie für die Rauhaut-Fledermaus – zwei wandernde Fledermausarten, bei denen die Weibchen bis zu 1000 Kilometer Flug auf sich nehmen, um von Polen oder von Brandenburg in das Winterquartier im Süden Frankreichs zu fliegen – mit einem Bodensee-Zwischenstopp zur Paarung mit den ansässigen Männchen.

Alexandra Sproll (links) und Lucia Fuchs untersuchen im Herbst auch leere Vogelnistkästen auf die Anwesenheit von Fledermäusen. | Bild: Georg Lange

Die Männchen lenken dabei am See mit einem zwitschernden Balzgesang im niederfrequenten Ultraschallbereich die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich. Die Weibchen wählen sich so ihren Balzsänger aus und es bilden sich dabei Haremsgruppen von sechs bis zu acht Tieren.

Vor allem Kinder können im Herbst den Balzgesang der Fledermaus-Männchen im Frequenzbereich zwischen 15 und 18 Kilohertz wahrnehmen. Zeternde Sozialrufe der Fledermäuse liegen etwas tiefer und können auch von Erwachsenen gehört werden.

Die beiden Männchen der Fledermaus-Art Großer Abendsegler sind nachtaktiv und ruhen tagsüber in ihrem Quartier. | Bild: Georg Lange

Zu den Radolfzeller Naturerlebnistagen am Wochenende lud die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz zu einem Monitoring der geschützten Tierart auf dem Therapiegelände der Mettnau-Kur ein. Vor 40 Jahren wurden dort die ersten Flachkasten-Quartiere für die bedrohte Tierart an den Bäumen aufgehängt.

Manchmal beziehen Fledermäuse auch leer stehende Nistkästen von Vögeln, erläutert Alexandra Sproll von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz. Nahezu 60 Quartiere aus Holzbeton befinden sich aktuell auf dem 90.000 Quadratmeter großen Gelände mit eigenem Seezugang – jährlich kommen neue hinzu.

Das Wasser steht im Fokus der Umweltministerin Zu den Naturerlebnistagen Die Naturerlebnistage am Wochenende rückten am Seeufer die heimische Natur ins Rampenlicht. Die Organisatoren der Heimattage lockten am Konzertsegel die Bürger zu einem Familienprogramm mit Vorträgen, Aktionen, Mitmachspielen, aber auch mit Forschungsstationen zu den Themen Wasser und Vogelzug, wie auch Gesundheit und Genuss. Feierliche Eröffnung Zusammen mit der baden-württembergischen Umweltministerin Thekla Walker, eröffnete Oberbürgermeister Martin Staab die Radolfzeller Naturerlebnistage. Sie ist eine der letzten Großveranstaltung der Heimattagen in Radolfzell. „Wir wollen mit den Heimattagen auch in das Land hinaustragen, dass wir eine Umweltstadt sind“, so Martin Staab. Nahezu 80 Prozent der Gemarkung stünden unter Schutz, bereits 1938 wurde der Mindelsee als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Mit der ehemaligen Vogelwarte in Möggingen habe heute auch das Max Plank-Institut für Verhaltensbiologie ihren Sitz in Radolfzell, so Staab. Als vertrauensvoll bezeichnete Staab die Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden Vorort. Die Anliegen der Stadt sei in Bezug auf den Klima- und Umweltschutz und am Beispiel von Möggingen, Liggeringen wie dem neuen Gewebegebiet Blurado stark auf eine Nachhaltigkeit ausgelegt. Das sagt die Ministerin „Das was man kennen gelernt hat und gut kennt, das schützt man auch“, ist das Credo der Natur- und Umweltpädagogin und neuen Umweltministerin des Landes Baden-Württemberg, Thekla Walker. Das sei das Ziel von Natur-Erlebnistagen: Das Wachsen eines Engagements. Mit den Themen sprechen die Radolfzeller Erlebnistage viele Menschen nicht nur in Radolfzell an. Am größten Trinkwasserspeicher in Europa stehend, rückte sie das Wasser und dessen sorgsamen Gebrauch, dessen Verfügbarkeit und Qualität in den Mittelpunkt. Die letzten trockenen Sommer hätten gezeigt, dass es auch Probleme mit dem Grundwasser gebe. Bei trockenen Sommern am Bodensee führten zu Niedrigständen, es zirkulierte auch im Winter weniger Wasser. Sie setzte sich in ihrer Rede auch für eine deutlich höhere Elektromobilität in den kommenden Jahren auf dem See ein. Die Gesundheit sei auch eng verbunden mit gesunden Gewässern wie auch mit gesunden Ökosystem Böden, Pflanzen, Tiere und Gewässern. Es sei kein Zufall, dass hier an den ältesten Naturschutzgebieten Deutschlands, besonders viele Tiere und Pflanzen angesiedelt und gute Lebensbedingungen gefunden hätten. Die Rehabilitation sei auch bedingt durch die Naturschutzgebiete, die sich hier etabliert hätten.

Fledermäuse lieben Ritzen und Spalten in denen sie ihre Quartiere aufbauen. Der große Abendsegler beispielsweise kann sich selber keine Höhlen bauen und ist auf Baumhöhlen, meist Spechthöhlen, angewiesen. Viele Spechtarten bauen ihre Höhlen in alten Bäumen und ernähren sich von Ameisen und Insektenlarven, die im Totholz leben.

Doch der Anteil an Altholzflächen ist insgesamt geschrumpft. Auch Quartiere in älteren Bäumen mit abgeschrappter Rinde für die Spaltenquartiere seien seltener geworden, so Lucia Fuchs von der Arbeitsgemeinschaft: Denn die Bäume würden relativ jung geerntet werden. Für die Fledermäuse seien die künstlichen Quartiere aus Holzbeton eine Notlösung, wenn sie nichts anderes finden würden.

Zwei Große Abendsegler in ihren Quatieren – Alexandra Sproll von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz zeigte Besuchern der Naturerlebnistage das Monitoring der Fledermäuse auf auf dem Therapiegelände der Mettnau-Kur. | Bild: Georg Lange

Das Monitoring fließt in eine Datenbank der Arbeitsgemeinschaft. So könne man über die Jahre hinweg die Population der Fledermäuse beobachten und – je nach Jahreszeit – auch bestimmen, welche Arten vermehrt am Bodensee seien, so Alexandra Sproll.

Etwa 18 Fledermaus-Arten leben aktuell am Bodensee. „Zum Glück haben wir noch gute Bestände“, so Sproll. Mit Stirnlampe und Metallleiter ausgestattet und mit Werkzeugen im Gepäck öffnet sie an den Baumstämmen die Quartiere und zählt den Bestand an Fledermäusen, wobei sie auch das Geschlecht der Tiere bestimmt.

Umweltministerin Thekla Walker stellte bei der Eröffnung der Radolfzeller Natur-Erlebnistagen das Wasser als Schwerpunktthema in den Vordergrund ihrer Rede. | Bild: Georg Lange

Bereits mit 14 Jahren zeigte Sproll Interesse an Fledermäusen. Das Eingebunden sein in einem Netzwerk für den Fledermausschutz ermögliche auch das Kennenlernen der Winterquartiere in Kellern und in den Kirchen, beschreibt Sproll den Vorteil der Arbeitsgemeinschaft. Die Absolventin der Studienfächer Ökologie und Umweltschutz machte die Erfahrung, dass man am Besten in bereits vorhandene Strukturen einsteigt, wenn man sich für Fledermäuse interessiere. Auch Lucia Fuchs führte sie in das Monitoring ein. Die Radolfzellerin zeigt im Gespräch ein großes Interesse am Artenschutz: „Fledermäuse findet ich ganz arg spannend.“, so Sproll. Es gebe noch viele Dinge über Fledermäuse, die es zu erfahren gilt – wobei man auch viel Neues entdecken könne.