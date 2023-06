Michaela Hacker vom Kulturladen Konstanz findet nur positive Worte, wenn sie an das zweite Open See Festival zurückdenkt, das jüngst am Radolfzeller Konzertsegel stattgefunden hat. „Wir hatten eine super Zeit in Radolfzell“, resümiert sie. „Das Konzertsegel ist eine super Location und die Bands sind immer begeistert, wenn sie anreisen.“

Festival für alle Altersgruppen

Zwar seien an den Nachmittagen durch die sommerliche Hitze noch nicht ganz so viele Besucher auf die Wiese am See gekommen, „aber das haben wir so erwartet, das war auch letztes Jahr so“, so Hacker. Im Laufe des Abends habe sich der Platz außerdem dann doch gefüllt. „Es ist sehr gut angenommen worden“, fasst sie zusammen. „Vom Kind bis zum Senior“ seien alle Altersgruppen vertreten gewesen, das habe für eine besondere Atmosphäre gesorgt. Und nicht nur Radolfzeller hätten den Bands gelauscht. Stattdessen habe sie etwa Konstanzer und Touristen unter den Besuchern getroffen, erzählt Michaela Hacker.

Radolfzell Radolfzeller Veranstaltungskalender 2023 ist voll – aber ein Angebot wird es nun nicht mehr geben Das könnte Sie auch interessieren

Auch sonst fällt die Bilanz gut aus. Organisatorisch habe alles reibungslos geklappt und die Zusammenarbeit mit der Stadt sei gut gewesen. Auch seien die Rückmeldungen der Musiker positiv ausgefallen. „Wir sind zufrieden“, freut sich Hacker.

Kommt das Festival wieder?

Da überrascht es auch nicht, dass die Zeichen für eine Wiederholung in der Zukunft nicht schlecht stehen: „Wir haben vor, das weiterhin zu machen, weil es uns so gut gefällt“, kündigt Michaela Hacker bereits jetzt an. Schon im vergangenen Jahr sei die Resonanz sehr gut ausgefallen. „Und dieses Jahr hat uns nochmal bestätigt, dass das ein schönes Event ist.“

Kostenloses Festival Das Open See Festival ist für Besucher kostenlos, damit das möglich ist, ist das Team des Kulturladens Konstanz auf Sponsoren und die Unterstützung der Stadt angewiesen, wie Michaela Hacker erklärt. Alleine mit dem Verkauf der Getränke am Festival seien die Kosten nicht zu stemmen.

Konkrete Pläne gibt es aber für das kommende Jahr noch nicht. Auch fanden noch keine Gespräche zu Eckdaten statt. „Wir haben mit der Stadt noch keinen Termin fixiert“, erklärt Hacker. Dafür sei es so knapp nach dem diesjährigen Open See Festival auch noch zu früh. „Aber von unserer Seite ist es auf jeden Fall wieder geplant“, versichert sie – gerne übrigens auch wieder in dem Zeitraum, in dem das Open See Festival auch in diesem Jahr stattfand.