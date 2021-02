von sk

Um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, seien die Kollegen in solchen Fällen „von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr abends mit bis zu 20 Mitarbeitenden und am Samstag und Sonntag von 5 Uhr bis 21 Uhr in Bereitschaft“, erklärt Ralf Wiedemann. Als Einsatzleiter koordinieren er und Mario Jost die Einsätze des Winterdienstes.

Das Straßennetz von Radolfzell ist in drei Kategorien eingeteilt. Bei Frost und Schnee gilt es zunächst, Straßen, Wege und Plätze zu befreien und für Passanten wieder sicher und begehbar zu machen. Dabei gehen die Mitarbeiter nach einem festen Plan vor, wie Andreas Baumann, Leiter des Fachbereiches Technische Betriebe Radolfzell, berichtet.

Als erstes würden die Wege und Zufahrten rund um das Krankenhaus sowie Brücken, Steigungen und die Strecken, auf denen Buslinien verlaufen, geräumt. Dann folgten die weiteren Straßen sowie die öffentlichen Plätze und Flächen.

Ab 4 Uhr morgens unterwegs

Zu sehen sind beim Winterdienst oft kleinere Traktoren, die jedoch nicht alle im städtischen Auftrag, sondern auch für private Unternehmen unterwegs sind, wie Wiedemann erklärt. Darüber hinaus haben weitere Mitarbeiter die Aufgabe, wichtige Areale wie Bushaltestellen, Treppen und Brücken von Hand zu räumen. Bei extremen Wetterlagen und vielen Gefahrenstellen kommen laut Mitteilung 13 Fahrzeuge der TBR sowie externe Unternehmen und drei Handtrupps zum Einsatz.

Die tägliche Kontrollfahrt beginnt um 4 Uhr morgens und beträgt 35 Kilometer. Dabei werden alle riskanten Stellen im gesamten Gemeindegebiet abgefahren und auf Eisglätte kontrolliert. Leider werde diese Arbeit oftmals durch parkende Autos, die die Durchfahrt in die Nebenstraßen verhindern, erschwert, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Doch nicht nur der Räumdienst nehme die TBR-Mitarbeiter in Anspruch: Nach einem massiven Schneeaufkommen, so wie es Mitte Januar der Fall war, seien die Mitarbeiter noch wochenlang damit beschäftigt, sich um die Astbrüche, die mit den enormen Schneemengen einhergehen, zu kümmern. Zudem knickten einige Bäume unter der Last von Schnee und Eis vollständig ein.

Um den Gang unter den Baumkronen wieder sicher zu machen, begutachten die Mitarbeiter der TBR gemeinsam mit dem städtischen Arboristen deshalb die Bäume auf den städtischen Grünflächen, sägen angeknackste Äste ab, räumen Holzabfälle aus dem Weg und pflegen beschädigte Bäume.

Schadensbehebung kann dauern

Mario Jost erklärt, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis alle Schäden, die der Wintereinbruch mit sich gebracht hatte, vollständig behoben und beseitigt seien: „Neben den Aufräumarbeiten durch den Schneefall müssen die Mitarbeiter ja auch noch das normale Tagesgeschäft bewältigen“.

Bei den starken Schneefällen Mitte Januar waren die TBR-Mitarbeiter an mehreren Stellen gefordert: Beispielsweise mussten sie die B31 am Waldfriedhof in Zusammenarbeit mit der Polizei kurzfristig sperren, da Äste über den Fahrrad- und Gehweg hinweg auf die Fahrbahn der Bundesstraße ragten. Und am Güttinger Kindergarten drohten angeknackste Äste auf einen Spielplatz zu fallen.