Endlich wieder mal richtig Schnee: Viele Menschen erfreuen sich an verschneiten Landschaften und herrlichen Lichtspielen. Nach wochenlangem Nebel und nicht enden wollenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kommt der Schnee gerade recht. Auch wenn er vereinzelt mit etwas Mühsal verbunden sein kann.

So schön ist es am Untersee im Schnee

Bild: Gerhard Plessing

Ein Blick von hoch oben auf die Radolfzeller Halbinsel Mettnau mit der Liebesinsel und der Höri im Hintergrund.

Bild: Jarausch, Gerald

Eine Schar von Erlenzeisigen findet in den verschneiten Ästen einer Erle am Mindelsee reichlich zu picken. Vögel haben es vor allem im Winter nicht leicht, ausreichend Futter zu finden. Namhafte Ornithologen wie der ehemalige Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornitholigie in Möggingen, Peter Berthold, raten dazu, die mangelnden Futterquellen ganzjährig durch zusätzliches Füttern zu kompensieren.

Bild: Jarausch, Gerald

Fast zu schön, um ihn zu betreten: Der Radolfzeller Stadtpark in winterlicher Pracht.

Bild: Jarausch, Gerald

Ein Sperling inmitten von schneebedeckten Zweigen.

Bild: Jarausch, Gerald

Die Radolfzeller Mole mal ganz in Weiß: So stimmig war es zuletzt beim Diner en blanc.

Bild: Jarausch, Gerald

Ein Eis bitte, extra groß: Zeitweise gab es gratis noch einen Zuschlag Schnee auf dieses Werbeelement.

Bild: Jarausch, Gerald

Alle Räder stehen still, wenn der viele Schnee es will: Abgestellte Fahrräder am Bahnhof in Radolfzell. Auf der Seehäsle-Strecke nach Stockach gab es darüber hinaus wegen Schneebruchs Probleme mit den Verbindungen.

Bild: Jarausch, Gerald

Wer sein Fahrrad liebt, schiebt. Diese Binsenweisheit wurde bei so manchen Radfahrer Wirklichkeit. Vor allem noch ungeräumte Straßen (hier am Radolfzeller Obertor) machten es den Radfahrern nicht leicht, von A nach B zu kommen.

Bild: Jarausch, Gerald

Haupttätigkeit nach den Schneefällen: Damit die Gehwege nutzbar sind, mussten Mieter und Hausbesitzer jede Menge Schnee bewegen.

Bild: SK

Ein Kastanienbaum im Biergarten der Wirtschaft zum Kranz in Liggeringen hat der Schneelast nicht standgehalten und stürzte auf die daneben liegende Bergstraße. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden.

Bild: TV Radolfzell

Warum sich nicht beim Bauen von Schneefiguren sportlich betätigen, dachten sich Annette Neitsch und Georg Baur vom Turnverein Radolfzell. Ganze Familien eiferten ihnen nach und bauten, natürlich mit Abstand, fantasievolle Figuren am Turnerheim.

Bild: Jarausch, Gerald

Das klassische Engelchen darf in der wunderbar verschneiten Landschaft nicht fehlen.

Bild: Bettina Schembra

Diese von unserer Leserin Bettina Schembra in Öhningen fotografierte Skulptur macht mit ihrem pelzartigen Schneebesatz gleich nochmal mehr her.

Bild: Salzmann

Ein mobiler Ski- und Schlittenlift erleichtert am Radolfzeller Rebberg den Wintersportlern das Fortkommen, wenn die Schwerkraft nicht behilflich sein kann.

Bild: Leserfoto Bettina Schembra

Taucht da ein Wahl in den Untersee ab? Bettina Schembra hat diese Aufnahme in Öhningen gemacht.

Bild: Dörte Schmidt

Hell leuchtet die Sonne am Untersee durch einen tief verschneiten Baum. Gut gesehen und fotografiert von unserer Leserin Dörte Schmidt.

Bild: Jarausch, Gerald

Welcher Besucher der Halbinsel Mettnau kennt sie nicht, die beiden Brunnenfiguren vor der Villa Wolf. Vor dem Schnee schützt der Schirm schon mal, aber ein wärmendes Gewand wäre auch nicht schlecht.

Bild: Jarausch, Gerald

Die Kehrseite des vielen Schnees: Die Müllabfuhr konnte ihren Dienst nicht versehen, deshalb blieben die Tonnen einige Tage ungeleert an den Straßen stehen.

Bild: Jarausch, Gerald

Dörte Schmidt aus Radolfzell nutzt die ungewöhnlichen Schneeverhältnisse auf der Untertorstraße, um mit Landlaufski eine notwendige Strecke in der Stadt und auf die Mettnau zurückzulegen. An derartige Verhältnisse kann sie sich in den vergangenen Jahren nicht erinnern.

Bild: Buchholz, Michael

Ein Amselweibchen freut sich, dass es auf einem schneebedeckten Apfelbaum am Rand des Markelfinger Winkels in Radolfzell noch vitaminreiche Nahrung findet. Amseln vertilgen zwar gerne energiereiche Insekten, doch gerade Äpfel und Beeren gehören ebenfalls zu ihren Leibspeisen.

Bild: Buchholz, Michael

Ein aufgeplustertes Rotkehlchen sitzt auf einem Zweig eines schneebedeckten Apfelbaums am Rand des Markelfinger Winkels in Radolfzell.

Bild: Buchholz, Michael

Wann gibt es am Bodensee so etwas schon mal zu sehen? Schnee hat bei frostigen Temperaturen eine Art Schlauch um einen Weidezaun herum gebildet.

Bild: Buchholz, Michael

Wer da wohl in der Nähe der Markelfinger Kapelle sein Fahrrad vergessen hat? Jedenfalls scheint es stabil zu stehen.

Bild: Buchholz, Michael

Ein Landwirt unterstützt auf einer zugeschneiten Weide bei Markelfingen seine Rinder bei der Futtersuche. Bei einer Schneehöhe von über 30 Zentimeter ist ans normale Gras kein Herankommen.