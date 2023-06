Beim Thema Wohnen sind schon viele Studien angefertigt worden, die bestimmte Quadratmeterpreise rechtfertigen sollen. Seesicht zum Beispiel lässt den Kaufpreis rasant ansteigen. Auch gut macht sich eine zentrale Lage, die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderer Infrastruktur oder Grünflächen in der Nachbarschaft. Hier in Radolfzell reicht oft auch einfach nur das Ortsschild, welches den hohen Preis für ein Haus oder eine Wohnung erklärt.

Verloren ist man in NRW

Ein Punkt, den Immobilienmakler bisher vernachlässigt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, in einer Region bei einer Zombie-Apokalypse zu überleben. Dieses völlig unterschätzte Ranking hat die Vermietungsplattform Rentola jüngst veröffentlicht.

Und es überrascht eigentlich niemanden, dass man in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Gelsenkirchen, im Falle eines Zombie-Ausbruchs ziemlich aufgeschmissen wäre. Ein Grund mehr, dort nicht hinziehen zu wollen. Als ob die bereits bekannten nicht ausgereicht hätten. Die Kriterien der Analyse waren Vulnerabilität, Verstecke, Vorräte, Mobilität und Sicherheit.

Radolfzell Lieber Umwelt als Wohnraum? Workshop zeigt Wünsche – und Grenzen des Wachstums Das könnte Sie auch interessieren

Radolfzell wird in dieser Studie zwar nicht explizit erwähnt, doch sind die Chancen, hier von Zombies gefressen zu werden, sicher nicht so hoch wie in NRW. Zumindest in einigen Punkten würde sich Radolfzell als wehrhafter zeigen. Die Versorgung mit Trinkwasser und auch mit Lebensmitteln (Gemüse von der Höri) wäre hier gesichert.

Verstecke gibt es in der Stadt auch ausreichend, auf der Mettnau stehen auch viele große Wohnhäuser, in denen bestimmt noch einige Schutzsuchende vor den blutrünstigen Untoten Platz finden könnten. Die Mobilität ist ebenfalls gut. Mit dem Bus, der Bahn, mit nem Boot, dem eigenen Auto oder E-Bike – in Radolfzell hat man für die Flucht verschiedene Optionen parat.

Kritikpunkt: Kein Krankenhaus

Doch hat die Stadt auch ein paar Nachteile. Erstens: Es findet sich hier kein Waffenladen. Das heißt, die Zivilbevölkerung könnte sich nicht gegen die Zombie-Apokalypse aufrüsten. Vermutlich gibt es ein paar Jäger in der Stadt, die zumindest ein paar Schusswaffen haben könnten. Doch sicherlich nicht, um eine Bürgerwehr auszustatten.

Und das zweite große Defizit: Sehr bald hat Radolfzell kein eigenes Krankenhaus mehr, genauer gesagt schließt es Ende des Monats. Mit einem Zombie-Biss müsste man dann bis nach Singen fahren und dort vermutlich mit zig anderen Zombie-Opfern in der Notaufnahme warten. Falls es also je eine Zombie-Apokalypse geben sollte, wäre es aus Radolfzeller Sicht geschickt, wenn diese noch vor dem 30. Juni stattfindet.