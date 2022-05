von Marina Kupferschmid

Radolfzell – Eigentlich war es schon vor Corona geplant, jetzt ist es endlich soweit: Das Konservatorium der Stadt Sabadell nach Barcelona kommt nach Radolfzell, um gemeinsam mit dem Kammerorchester der Musikschule zu spielen.

„Die Überraschung für uns war riesig, als das Orchester Anfang März seinen Besuch im Frühjahr ankündigte“, erzählt Christina Burchardt, Interimsleiterin der Musikschule und Leiterin des Kammerorchesters.

Der Austausch war über ihren Stellvertreter Norbert Braun zustande gekommen. „Dann galt es, zügig einen würdigen Rahmen für ein gemeinsames Konzert zu finden und das Muttertagskonzert bot sich an. Einziger Wermutstropfen: „Wir mussten den verschiedenen Musikschulensembles, die traditionell das Konzert bestreiten, absagen“, so Burchardt.

Ein Wochenende mit viel Programm geplant

Sie hoffe nun, dass trotzdem viele Mütter und andere Musikfreunde zu diesem Begegnungskonzert am Sonntag, 8. Mai, um 18 Uhr ins Milchwerk kommen. Beide Orchester werden einzeln und zusammen zu hören sein. Die Gäste aus Spanien kommen als Symphonieorchester und werden ein Programm mit Stücken von Rossini, Mozart, Sibelius und Benjamin Britten spielen. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Ensemble reist am heutigen Donnerstag an, die 34 Mitglieder sind in Gastfamilien untergebracht. Nach gemeinsamen Proben am Freitag, werden die katalanischen Gäste und das Kammerorchester um 18 Uhr im Milchwerk die Spendenvergabe der Werner und Erika Messmer Stiftung musikalisch umrahmen und ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben.

Radolfzell Nach zwei schweren Jahren: Der Kunstverein Radolfzell stellt sein neues Programm vor Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag ist ein Ausflugstag geplant und am Sonntag das Begegnungskonzert zum Muttertag. Der Gegenbesuch des Kammerorchesters, das 2019 durch einen Zusammenschluss des Städtischen Kammerorchesters und jugendlichen Streichern der Musikschule entstanden ist, ist für den 15. bis 20. Juni geplant.

Sich austauschen und einander kennenlernen

„Es ist großartig, dass unser Treffen endlich klappt – auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges“, so Christina Burchardt. „Sich international zusammenzufinden und gemeinsam Musik zu machen, ist der beste Weg Kulturen auszutauschen, einander kennenzulernen und Freunde zu werden.“