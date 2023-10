Im Rahmen einer Demokratiekonferenz haben jüngst teilnehmende Bürger Ideen für künftige Projekte zur Stärkung der Demokratie in Radolfzell definiert. Bei dem Termin, den die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie in Radolfzell in der Villa Bosch organisiert hatte, haben die rund 25 Teilnehmer für fünf verschiedene Bereiche Ideen gesammelt.

Welche Projekte braucht die Stadt?

Wie wichtig die Stärkung der Demokratie direkt vor Ort ist, stellte Bürgermeisterin Monika Laule gleich zu Beginn der Veranstaltung noch einmal fest: „Wir stehen meiner Meinung nach an einem Wendepunkt“, sagte sie. Die aktuellen Wahlen zeigen einmal mehr, dass selbst vom Verfassungsschutz beobachtete Parteien und Gruppierungen in Krisensituationen als Optionen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund machte die Bürgermeisterin Werbung für eine starke Demokratie.

Radolfzell Wurden auch anderswo in Radolfzell Kinder angesprochen? Was an den Gerüchten dran ist Das könnte Sie auch interessieren

Damit die Arbeit in dieser Hinsicht weitergeführt werden kann – Radolfzell gehört seit dem Jahr 2017 zu den Partnerschaften Demokratie, die in ganz Deutschland durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert wird – mussten nun Projekte definiert werden, die über die bestehende Förderung im Jahr 2024 hinaus gehen und Radolfzell weiterhin als einen attraktiven, weltoffenen Lebensort erhalten.

Teilnehmer der Demokratiekonferenz an den Thementischen. | Bild: Jarausch, Gerald

Wie geht es nun weiter?

Die Themenbereiche, für die die Projektideen gesammelt werden sollten (Politische Bildung, Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur) waren bei einem anderen Termin von den Teilnehmern ausgearbeitet worden und sollten jetzt mit konkreten Inhalten gefüllt werden. Eine Auswahl der Ideen wird dann mit den Fördergeldern des Bundesprogramms gefördert.

Radolfzell Weltrekordversuch, Poetry Slam, Workshops: Die Kinder- und Jugendbuchtage haben viel zu bieten Das könnte Sie auch interessieren

Gute Chancen auf eine Berücksichtigung haben all jene Projektideen, die zum Beispiel die Vielfalt der Gesellschaft wertschätzen und anerkennen. Gleiches gilt für Projekte, die die grundlegenden Prinzipien einer Demokratie erlebbar machen oder sich konkret gegen extremistische Gruppen und Positionen stellen. Denn all diese sind dazu angetan, die Demokratie zu stärken und damit die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens für die Zukunft zu sichern.