von Natalie Reiser radolfzell.redaktion@suedkurier.de

Die Geburt eines Kindes stellt den Familienalltag in den ersten Wochen oftmals auf den Kopf. So süß der Nachwuchs ist, so schwer ist es manchmal, allen Bedürfnissen und Aufgaben gerecht zu werden. Familien, die in dieser Lebensphase Unterstützung brauchen, bieten ehrenamtliche Mitarbeiter des Diakonischen Werkes Hilfe an. „Wellcome“, so heißt das Ehrenamt, das es bundesweit gibt. 2012 wurde es im Landkreis Konstanz etabliert.

In Radolfzell, Singen und Konstanz betreut jeweils eine Koordinatorin eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die Familien in den ersten Wochen nach der Ankunft eines Kindes entlasten. Nachdem Corona auch diese Tätigkeit etwas ausgebremst hatte, soll es nun wieder mit neuem Schwung losgehen.

Corona-Pandemie unterbrach die Arbeit

Renate Gundelsweiler engagiert sich bei Wellcome, seitdem diese praktische Hilfe für Familien im Landkreis angeboten wird. Zunächst war sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin tätig, seit 2015 ist sie als Koordinatorin beschäftigt. „Während des ersten Lockdowns mussten aufgrund der Kontaktbeschränkungen leider 17 Betreuungsverhältnisse abgebrochen werden“, erzählt sie.

Manche junge Familie habe sehr bedauert, auf diese Unterstützung verzichten zu müssen. Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen hätten ihre Tätigkeit eingestellt. Doch es konnten auch drei neue Damen begrüßt werden.

Radolfzell Ein Trendsport will erwachsen werden: Der 5. Bodensee-Skatecup findet in Radolfzell, Konstanz und Singen statt Das könnte Sie auch interessieren

„Im gesamten Landkreis haben wir die Erfahrung gemacht, dass Corona sowohl bei Familien als auch bei Ehrenamtlichen für Verunsicherung gesorgt hat“, berichtet Anke Brednich, Teamleiterin beim Diakonischen Werk. Mittlerweile seien beinahe alle Beschäftigten geimpft und so will die Diakonie neben anderen Hilfsangeboten wie Seniorentreffs und dem Suppenglück im Mehrgenerationenhaus auch die Hilfe für junge Familien wieder verstärkt aufnehmen. „Wir würden gerne neue Ehrenamtliche in unseren Reihen begrüßen“, fährt sie fort.

Das Wellcome-Team in Konstanz, das von Barbara Nobel geleitet wird, setzt sich aus Ehrenamtlichen verschiedener Generationen zusammen. Mütter, Großmütter und Studierende setzen sich für Familien mit Nachwuchs ein. „So ein buntes Team zu haben, ist sehr geschickt, um die verschiedenen Bedürfnisse abzudecken“, findet die Koordinatorin.

Während einige Mütter und Großmütter lieber die ganz kleinen Erdenbürger betreuen, seien Studierende oft gut darin, Mütter zu entlasten, indem sie mit älteren Geschwisterkindern auf den Spielplatz gehen.

Hilfe soll unkompliziert sein

Welche Hilfe die Familie für einige Stunden in der Woche erhält, kann individuell abgestimmt werden. Eine Ausbildung ist für dieses Ehrenamt nicht notwendig. Die Hilfe soll unkompliziert, im Sinn einer Nachbarschaftshilfe, angeboten werden, so die Koordinatorinnen. Wer sich für diese Tätigkeit interessiert, erfährt in einem Erstgespräch mit der Koordinatorin, was wichtig ist.

In der Regel sollten die Ehrenamtlichen eine Familie drei bis vier Monate unterstützen. „Das hat den Vorteil, dass sie sich nicht für einen langen Zeitraum binden müssen, sondern jeweils nur für einige Monate“, fährt Veronika Luible, Koordinatorin in Singen, fort. Den Ehrenamtlichen wird vom Wellcome-Projekt von Zeit zu Zeit Weiterbildungen wie ein Erste-Hilfe-Kurs an Säuglingen angeboten sowie gemeinsame Treffen und Ausflüge.

Positive Erfahrungen machten in der Regel beide Seiten. Von den Familien komme oft die Rückmeldung, allein zu wissen, dass jemand kommt, um zu helfen, sei eine große Erleichterung, so Barbara Nobel. Ehrenamtliche erlebten das Glück von Kinderlachen und seien erstaunt, wie einfach Hilfe sein kann. Manchmal reicht ein Spaziergang mit dem Baby im Kinderwagen.