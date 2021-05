von Natalie Reiser

Die Handballschuhe stehen seit mehreren Monaten in der Ecke. Wie für alle Mannschaftssportler ist der lange Lockdown für die Handballer des HSC Radolfzell bitter. Allein oder zu zweit lässt sich der Lieblingssport nicht ausüben. Doch der große Verein, der 575 Mitglieder zählt, ist findig darin, seine Mitglieder mit humorvollen Aktionen in guter Stimmung zu halten.

Aktuell läuft eine sportliche Wette, die an eine Spendenaktion zugunsten der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) geknüpft ist. Der HSC fordert die Fußballer des FC 03 zu einer Außenwette heraus, im Stil der Fernsehshow „Wetten dass?“ Jonas Haller, der in einer Kooperation beider Vereine ein freies soziales Jahr für die Sportvereine leistet, präsentiert die Wette in einem Videoclip. In schwarzem Anzug mit Krawatte steht er vor der Tribüne des Mettnau-Stadions und liest: „Der HSC Radolfzell wettet, dass er mehr Liegestütze schafft als der FC 03 Radolfzell.“ Nur wenn die Nase den Boden berührt, gilt die Stütze.

Aktion für die Knochenmarkspenderdatei

Der Wetteinsatz: Der Verlierer muss in sozialen Medien bekanntmachen, dass Handballer oder Fußballer die besseren Sportler sind. Ferner muss die erste Herrenmannschaft des Verlierervereins ein 100-Meter-Rennen auf Stöckelschuhen absolvieren und 15 Mitglieder sollen in einer Online-Live-Performance „Atemlos“ von Helene Fischer singen. Zu guter Letzt soll der Präsident des Verlierers beim nächsten Heimspiel des Gewinners Stadionsprecher sein und die Flagge des Gewinners über den Platz tragen.

Rikje Schulz, Hanna Haaga, Jane Bosch und Klara Lamberty haben gemeinsam viel Spaß als Handballerinnen beim HSC Radolfzell (das Foto wurde vor Corona aufgenommen). | Bild: HSC

Dem HSC sei es seit dem ersten Lockdown wichtig gewesen, den Kontakt zu den Mitgliedern durch verschiedene Aktionen aufrechtzuerhalten, erzählt Vereinsvorsitzende Elena Grögor, im Verein besser bekannt unter dem Spitznamen „die Ente“. „Unter meinem richtigen Namen kennen mich gar nicht alle“, meint die 35-Jährige lachend. An die Kinder des HSC wurden kleine Geschenkpäckchen mit Luftballons, Bastelarbeiten und Süßigkeiten verschenkt.

Im Sommer haben die Handballer bei einer Firma ein eigenes Sticker-Album mit Fotos von Mitgliedern in Auftrag gegeben. 299 Bilder, auch einige Mannschaftsfotos aus dem Archiv, seien zusammengekommen. Das leere Album und die dazugehörigen Bilder in kleinen Päckchen konnten in einigen Radolfzeller Geschäften erworben werden. „Gleich am nächsten Tag ging das Tauschen der Bilder los“, erzählt Kerstin Bilidt, die für den Verein die Pressearbeit übernimmt. „Das war eine nette Aktion, die vielen Spaß gemacht hat.“

Enger Austausch mit Nachbarvereinen

Für die Fitness trotz Lockdowns bietet der Verein Online-Training. Jonas Haller motiviert die Kinder und Jugendlichen. Erwachsene organisieren sportliche Videokonferenzen in den Teams meist eigenständig, erzählen die Handballerinnen. Torhüterin Elena Grögor übt das Fangen auch mal mit einer Spielekonsole. „Doch all das ist natürlich kein Ersatz für die Halle“, meint sie.

In puncto Öffnungsschritte gebe es engen Austausch mit den Nachbarvereinen DJK Singen und SV Allensbach. „Wir wollen gemeinsam die Maßgaben des Südbadischen Handballverbands abwarten“, sagt Grögor. Sobald Lockerungen möglich sind, werde es wahrscheinlich zunächst darum gehen, möglichst kontaktarm zu spielen, zum Beispiel die Bälle nur zu passen. „Natürlich freuen wir uns auf die Zeit, in der wir uns wieder alle sehen können. Was den Verein ausmacht, ist das Miteinander. Sport kann man kompensieren, Gemeinschaft nicht“, so Bilidt.