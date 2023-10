Nicht mehr lange, dann ist es soweit: Am 31. Oktober ist Halloween. Der Tag der künstlichen Spinnenweben samt deren Bewohnern, der Totenköpfe, des Kunstblutes und – natürlich – der Kürbisse. Zumindest wer den Anlass feiert, stellt sich gerne zu Dekorationszwecken das Gemüse vor die Haustür oder in die Wohnung. Natürlich mit hineingeschnitzter Fratze, es soll schließlich schön gruselig wirken. Doch Achtung! Wer sich nicht rechtzeitig um die Beschaffung kümmert, der könnte am Ende ziemlich in Stress geraten oder womöglich ganz in die Röhre gucken.

Vom Überfluss zur Mangelware

Denn während Kürbisse spätestens ab September sämtliche Geschäfte regelrecht zu überfluten scheinen und in allerlei Varianten dazu einladen, aus ihnen Suppen, Pasteten, Kuchen und allerlei andere herbstliche Gerichte zu zaubern, können sie an Halloween selbst regelrecht Mangelware werden. Zumindest durfte ich diese Erfahrung vor ein paar Jahren machen.

Es war der 30. Oktober, ich war ziemlich kurzfristig für den kommenden Abend zu einer Halloweenparty eingeladen worden und wollte als aufmerksamer Gast zu schaurigen Fratzen geschnitzte Kürbisse mitbringen. Dürfte ja nicht so schwer werden, dachte ich – schließlich hatte ich mich in den Wochen zuvor an Butternut-, Muskat- oder Halloween-Kürbissen geradezu sattsehen können.

Auf einmal wollen alle Kürbisgeister

Doch dann die Ernüchterung: Scheinbar hatten noch andere Menschen die gleiche Idee gehabt. Denn die Auswahl an Kürbissen war einen Abend vor dem großen Auftritt des orangenen Gemüses rapide geschrumpft. Zumindest bei den Kürbissen, die sich auch wirklich zum Schnitzen eigneten und nicht viel zu klein, zu unförmig oder zu rund waren und dadurch gleich umzukippen drohten. Kein Lebensmittelgeschäft konnte weiterhelfen.

Fündig wurde ich schlussendlich doch noch, dem Bauernhof in der Nähe sei Dank. Die hektische Suche hätte ich mir davor allerdings gerne erspart. In diesem Jahr stehen Kürbisse darum rechtzeitig auf dem Einkaufszettel. Das hoffe ich zumindest – es sei denn, alle anderen haben auch aus der Vergangenheit gelernt und sind mittlerweile noch früher dran.