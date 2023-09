Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 20 Uhr auf dem Bahnhofsplatz ereignet hat, Zeugen. Wie sie mitteilt, habe eine noch unbekannte Autofahrerin einen auf den Parkplätzen auf Höhe der Häuser mit den Nummern 6 bis 8 abgestellten schwarzen Audi S4 vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. An der rechten Seite der Heckstoßstange sei so ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Anschließend sei die Frau einfach davongefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.