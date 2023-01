Ein unbekannter Lieferwagenfahrer soll beim Rückwärtsfahren gegen ein parkendes Auto gestoßen und geflohen sein. Das geht aus einer Polizeimeldung hervor. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Arsenius-Pfaff-Straße, in der Nähe des Roten Kreuzes.

Anstatt sich der Beschädigung anzunehmen, fuhr der Fahrer des grauen Lieferwagens eines Onlinehandels einfach davon, so die Polizei. Der Zusammenprall verursachte einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter und den Unfall nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 950 660 entgegen.