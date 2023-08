Die Polizei bittet im Fall einer Unfallflucht um Mithilfe. Wie sie mitteilt, habe ein noch unbekannter Fahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Eisenbahnstraße einen dort abgestellten roten Mazda 3 im Bereich der Stoßstange hinten rechts touchiert. Ohne sich danach um den dadurch von ihm verursachten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, habe er sich einfach von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.