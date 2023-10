Noch unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 16 und 21 Uhr in ein Firmengelände im Neuhäusleweg eingebrochen. Laut der Polizei verschafften sie sich zunächst Zugang zum Gelände und drangen anschließend gewaltsam in den Innenraum eines Büros ein. Dieses sei von ihnen dann durchwühlt worden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 950660 zu melden.