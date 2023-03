Unbekannte haben in der Zeit von Samstag bis Dienstag die Fassade eines Gebäudes in der Robert-Gerwig-Straße besprüht. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Auf den Mauern des Gebäudes entlang des Fußwegs am Mühlbach seien die Schriftzüge „Score Crew“, „Race Love“ und „Lowbider Neo Beez“ angebracht worden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Sprayer. Diese können dem Polizeirevier in Radolfzell unter der Telefonnummer 07732/950660 gemeldet werden. „Score Crew“ war bereits

Ende September des vergangen Jahres auf mehreren Gegenständen an einer Baustelle in der Stadt gesprüht worden, wie die Polizei damals mitgeteilt hatte.