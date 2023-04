Die Polizei sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl, der sich im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 14 Uhr in Markelfingen ereignet hat. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, habe ein noch unbekannter Täter in dieser Zeit die Spendenkasse am Osterbrunnen in der Radolfzeller Straße gestohlen. Der Dieb habe die mit einem Vorhängeschloss an einem Metallgestell befestigte Kasse samt Inhalt entwendet.

Sachdienstliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 950660 entgegen.