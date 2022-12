Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr einen anderen Wagen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, sei der Unbekannte gegen einen im Keltenweg auf Höhe des Hauses mit der Nummer 16 am Fahrbahnrand abgestellten gelben Fiat 500 gefahren. Dabei sei ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Ohne sich darum zu kümmern, habe sich der unbekannte Autofahrer im Anschluss von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen oder Personen die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (07732) 950660 zu melden.