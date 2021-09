Radolfzell vor 1 Stunde

Wenn ein Künstler programmieren lernt: Thomas Knoblauch hat sein gestalterisches und sein mathematisches Talent vereint

Schon während seines Kunststudiums hatte Thomas Knoblauch, der in Radolfzell aufgewachsen ist, einiges erreicht: Galerien in Madrid und Paris kümmerten sich um seine Arbeiten, sein Kunstprofessor riet ihm, nach New York zu gehen. Doch nicht nur die Kunst interessierte ihn: Nebenher belegte er eine Ausbildung als Programmierer bei Siemens, später gründete er mit einem Freund sein eigenes E-Learning-Unternehmen. Über seine Wurzeln in Radolfzell wird er am 10. September im Heimat-Talk im Milchwerk um 19.30 Uhr erzählen.