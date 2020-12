von Marina Kupferschmid

Es riecht verführerisch in der Trachtenstube. Im Laufe des Abends kommen mehr als 30 Plätzchen-Dosen mit schönem Weihnachtsgebäck von gut 20 Trachtenfamilien zusammen, alles vorsichtig eingeschichtet, damit auch keines der Gutsele zerbricht. In normalen Jahren ist die Trachtenstube voller Helfer, um das Weihnachtsgebäck für den Verkauf abzupacken – eine der wenigen Einnahmequellen für den Verein, der im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird.

Diesmal haben die Ehepaare Wolfgang und Gabi Weidele sowie Franz und Romy Bromma, ausgestattet mit Handschuhen und Mundschutz, diese Aufgabe allein übernommen. Viel Freude schwingt bei allen mit, auch wenn Naschen nicht erlaubt ist und die Maske auch ein heimliches Probiererle unmöglich macht.

Zum Naschen fast zu schade

„Es ist einfach schön zu sehen, wieviel Mühe sich alle wieder gemacht haben“, so Gabi Weidele. Viele Sorten wurden nach alten Radolfzeller Rezepten gebacken: Von Anisplätzchen über Lebkuchen und Makronen bis hin zu Vanillegipfeln und Zimtsternen. Nur ungern hebt sie eine der vielen Gutsele-Bäckerinnen hervor, aber bei den Kunstwerken von Sigrid Bender, die zu den ältesten Trachtenträgerinnen gehört, macht sie eine Ausnahme.

Wie gemalt sehen deren eckige und runde Springerle aus, die in historischen Holzmodeln in Form gebracht werden – kleine Kunstwerke rund um Liebe, Glück, Mode, Tiere und Familie – zum Naschen fast zu schade. „Diese Wunderwerke sind eine Wissenschaft für sich, man braucht unheimlich viel Zeit“, sagt Gabi Weidele und zeigt auf die „Füßchen“, die beim Backen nur dann entstehen, wenn der Teig perfekt ist.

Radolfzell Verloren zu Hause: Den Schauspielerinnen der Theatergruppe Ra-Runzel fehlt im Lockdown nicht nur die Bühne Das könnte Sie auch interessieren

Weil das Plätzchenbacken heute immer mehr verloren geht, hat Romy Bromma im vergangenen Jahr mit Trachtenkindern und Jugendlichen gebacken, was allen großen Spaß machte, vor allem das Spritzgebäck, für das nach alter Manier der Fleischwolf eingesetzt wurde.

Der Verkauf findet am Freitag, 11. Dezember, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 12. Dezember, von 9 bis 13 Uhr in Moriells Münsterlädele am Marktplatz statt.