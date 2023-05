Am Ufer des Markelfinger Winkels trafen sich vier Tage lang 300 Artisten, Jongleure und Akrobaten auf dem Gelände des Turnerheims vom TV Radolfzell. Dort organisierte der seit zehn Jahre bestehende Verein „Drop am See“ die 14. Jonglage-Convention in Radolfzell. Die Teilnehmer reisten aus den Anrainerstaaten des Bodensees und dem Landkreis an. Unter ihnen auch viele junge Menschen aus Kinder- und Jugendzirkussen der Region. Selbst ein Artist aus den Vereinigten Staaten fand seinen Weg nach Radolfzell. Und ein weiterer trug seine Erfahrungen aus dem Engagement beim renommierten „Cirque du Solei“ an die Gäste weiter.

Tipps von den Profis

Auf der 14. Convention unterstützten die Profis in Dutzende Workshops die Teilnehmer mit ihrem Wissen über die Kunst der Artistik, der Jonglage und der Akrobatik. Auf dem Freigelände am See und in der vor Wind und Wetter geschützten Tennishalle kümmerten sich nahezu 50 Ehrenamtliche um die Besucher. Viele Gäste übernachteten in Zelten, in ihren Campingwägen oder im Auto. Zum ersten Mal war auf der Convention auch ein Physiotherapeut mit dabei, der die Körperhaltung der Freizeitartisten beobachtete und je nach Bedarf unter den Aspekten der Rückenschonung und der Ausdauer, aber auch unter dem der Ästhetik korrigierend eingriff.

Jeder Abend der 14. Convention stand unter einem geselligen Motto. Die Teilnehmer veranstalteten bei ihrer Ankunft einen gemeinsamen Grillabend, am Freitag eine spektakuläre Feuershow und am Samstagabend im Milchwerk eine mehrstündige Gala-Show mit Artisten der Convention und einem Dutzend unterschiedlicher Showacts. Sie zeigten unter anderem ihre Kunstfertigkeiten am Vertikaltuch, am Cyr-Wheel (einem Akrobatikgerät ähnlich dem Rhönrad, allerdings nur mit einem Reifen) sowie mit computergesteuerte LED-Leuchtkeulen, die optisch reizvolle Choreografien bieten.

Nächstes Treffen wird schon vorbereitet

Der Verein „Drop am See“ steht für die nächste 15. Jonglier-Convention in den Startlöchern. Wegen dem Wechsel des Pächters und einer potentiellen Renovierung der Tennishalle zeigt der Verein bereits jetzt ein Interesse an der in der Nähe zum Turnerheim liegenden Kreissporthalle.