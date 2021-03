Frau Stadach, wie kam es am Wahlsonntag zu den langen Wartezeiten vor dem oder den Wahllokalen in der Sonnenrainschule?

Aufgrund der Pandemie und der erwarteten hohen Briefwahlquote wurden die Briefwahlbezirke wie in vielen anderen Kommunen erhöht und die Urnenwahlbezirke reduziert. Zu Stoßzeiten kam es wie auch in anderen Wahljahren zu einem erhöhten Andrang. Die Hygienevorgaben der Landeswahlleitung gaben vor, dass die Wähler nur einzeln in das Wahllokal eintreten durften. Die Zutrittsbeschränkungen führten dazu, dass sich leider zeitweise längere Wartezeiten ergaben.

Warum konnte man den auf der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckten Code nicht mit einem Lesegerät scannen?

Die Wahlbenachrichtigungskarten sind einzubehalten und waren nicht für einen Scan im Wahllokal vorgesehen. Der QR-Code diente den Wahlberechtigten für den direkten Zugang zum Online-Briefwahlantrag per Smartphone oder Tablet.

Haben alle, die in der Schlange standen, noch wählen dürfen?

Wer bis 18 Uhr vor Ort war, durfte noch abstimmen.

Sind solche „Schlangen“ vor dem Wahllokal vermeidbar?

Die Vorgaben des Landes für diese erste Wahl unter Pandemiebedingungen mussten wir umsetzen. Den Zustrom der Wähler können wir nicht steuern, sondern lediglich appellieren, andere Zeitfenster zu nutzen. Die Schlangenbildung haben wir so nicht erwartet. Selbstverständlich werden wir die Erfahrungen reflektieren und sofern weitere Wahlen unter Pandemiebedingungen stattfinden müssen, die Zahl der Urnenwahlbezirke überdenken.