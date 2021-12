von Gerald Jarausch

Ab sofort muss in einem Gruppenraum in der Kindertagesstätte „Villa Sonnenschein“ in Markelfingen nicht mehr in sehr kurzen Abständen gelüftet werden. Das verdankt die städtische Einrichtung einer privaten Initiative und der Großzügigkeit des Unternehmens GTI aus Engen.

Oliver Kleiner aus Markelfingen wurde auf den Umstand aufmerksam, dass der dortige Kindergarten nicht mit Luftfiltern ausgestattet wurde wie manche Grundschulen der Stadt. Dort wurden Räumlichkeiten, die über keine Lüftungsmöglichkeit verfügen, mit entsprechenden Geräten ausgestattet.

Bürger schreibt Firma an

Daher nahm er Kontakt mit dem Unternehmen GTI Glob Tec in Engen auf, die Filteranlagen für die Industrie anfertigt. Die Industriemaschinen GmbH stellte daraufhin ein Gerät zur Verfügung, das die höchsten Standards erfüllt, und obendrein auch noch flüsterleise ist. In Lautstärke und Größe ist es mit einem Kühlschrank vergleichbar.

Für den Initiator ging es nicht zuletzt darum, ein Zeichen zu setzten: „Ich wollte in den verrückten Zeiten mal etwas Gutes tun“, beschreibt Kleiner die eigene Motivation.

Leise wie ein Kühlschrank

Für den Kindergarten ist die Leihgabe ein echter Gewinn im Alltag, wie die Leiterin der Einrichtung, Sonja Lenz, gegenüber dem SÜDKURIER betont: „Wir sind sehr froh über die Leihgabe. Die Filteranlage stört überhaupt nicht.“

Zudem können dadurch die aktuellen Lüftungsintervalle in dem Raum, die bisher stündlich vorgenommen wurden, reduziert werden. Das wiederum spart im Winter Heizkosten und Energie und erhöht obendrein noch die Aufenthaltsqualität in den Räumen.

Gerät wälzt in kurzer Zeit viel Luft um

Technisch betrachtet stellt die mobile Lüftungsanlage praktisch den Idealfall dar. Während so manche im Zuge von Corona installierte Lüftungsanlage im Betrieb zu laut für die Schulumgebung ist, schnurrt das in Markelfingen aufgestellte Gerät geradezu wie ein Kätzchen.

Zudem ist es mühelos in der Lage, sogar größere Räume mit gefilterter Luft zu versehen. Aktuell reinigt sie 600 Kubikmeter Luft pro Stunde im dem rund 130 Quadratmeter großen Raum.