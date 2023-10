Lange dauert es nicht mehr, dann dreht sich im Landkreis Konstanz alles ums Thema Bücher, Lesen und Sprache: Ab dem 21. Oktober und bis zum 18. November finden in Radolfzell, Singen, Konstanz und Stockach die Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage statt. Die aufwendigen Vorbereitungen dafür laufen bereits seit über einem Jahr, wie die Leiterin der Stadtbibliothek Radolfzell, Petra Wucherer, verrät. Und sie haben zu einem umfangreichen und vielfältigen Programm geführt – das auch in Radolfzell für viele verschiedene Zielgruppen etwas bieten soll.

Denn die Kinder- und Jugendliteraturtage bieten zwar Programmpunkte, die in allen oder zumindest mehreren teilnehmenden Städten angeboten werden, darunter zum Beispiel einen Vortrag mit Büchertipps einer Bloggerin, der in Singen, Konstanz und Radolfzell stattfindet. Aber: „Jede Stadt hat auch ein bisschen ein eigenes Programm“, erklärt Petra Wucherer.

Weltrekordversuch zum Auftakt

Los geht es aber dennoch mit einer Veranstaltung, die in allen vier Städten stattfindet – und zwar einer ganz besonderen: Den Auftakt zu den Kinder- und Jugendliteraturtagen macht am 21. Oktober um 15 Uhr ein Weltrekordversuch zur größten interaktiven Online-Lesung mit dem Kinderbuchautor Stefan Gemmel. Er liest im Bürgersaal der Stadt Singen aus eigens für den Anlass geschriebenen Geschichte, die live nach Radolfzell, Konstanz und Stockach übertragen wird. Dort sollen Kinder immer wieder abwechselnd Teile der Geschichte pantomimisch darstellen – und die anderen Städte sollen erraten, was sie aufführen.

Verschiedene Akteure beteiligen sich

Am Radolfzeller Programm selbst hat nicht nur die Stadtbibliothek mitgewirkt. Sondern auch verschiedene Akteure in der Stadt: Wie Petra Wucherer berichtet, gestaltet das Kinderkulturzentrum Lollipop so zum Beispiel zwei ihrer freien Treffs nach den Themen „Die drei Fragezeichen“ und „Harry Potter“. Das Café Connect biete eine Lesenacht an und die Buchhandlung am Obertor eine Kinderschmökernacht.

Und auch Schulen hätten sich beteiligt: Die Teggingerschule und die Theater AG des Friedrich-Hecker-Gymnasiums führen so Theaterstücke auf, wobei die AG ihres sogar selbst geschrieben habe, so Wucherer. Die Hausherrenschule habe ein Gruselbuch geschrieben, das in der Stadtbibliothek ausgelegt werde, und die Ratoldusschule habe das Schaufenster der Buchhandlung am Obertor ausgestattet. „Uns war es wichtig, dass wir versuchen, dass viele mitmachen und sich mit ihren Ideen einbringen“, sagt Petra Wucherer.

Für jedes Alter ist etwas geboten

Angesprochen werden sollen Aktionen für alle, die mal mehr, mal weniger lesebegeistert sind, sowie für verschiedene Altersgruppen: Laut Petra Wucherer gibt es so Angebote für Kinder ab zwei Jahren bis hin zu Jugendlichen, auch in den Herbstferien. Darunter sind auch viele Workshops: Für den älteren Nachwuchs könnte so unter anderem ein Manga-Workshop und ein Workshop zum Comic-Erstellen mit dem iPad werden. Auch gibt es einen Poetry Slam-Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren.

Wer Lust hat, könne danach auch direkt schon an einem anderen Höhepunkt in Radolfzell teilnehmen: Am 10. November findet in Radolfzell nämlich im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage ein landkreisweiter Poetry Slam mit den erfahrenen Poetry Slammern Marvin Suckut, Fine Degen, Muhammed Dumanli für Teilnehmer unter 25 Jahren statt. Dabei kann jeder der Lust hat mitmachen kann und mit selbstverfassten Texten gegen andere antreten – und das Publikum wählt anschließend selbst einen Sieger.

Das Programm Das komplette Programm, sowohl in Radolfzell, als auch in den anderen teilnehmenden Städten, ist im Internet unter www.kj-literaturtage.de zu finden. Dort gibt es auch immer die aktuellsten Informationen nachzulesen. Die Kinder- und Jugendliteraturtage haben laut Petra Wucherer gleich mehrere Ziele: „Im Mittelpunkt steht Spaß, Spannung und die Begeisterung für Bücher zu wecken“, betont sie.

Und auch für Erwachsene gibt es zwei Programmpunkte, die laut Petra Wucherer interessant sein können: So findet am 8. November ein Vortrag zum Thema Soziale Medien und den daher einhergehenden Chancen und Risiken für Kinder in der Stadtbibliothek statt, und am 15. November eine Lesung von Ursula Poznanski, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Jugendbuchautorinnen. Denn: „Wir sehen, dass gerade im Bereich Jugendbuch auch von Erwachsenen viel gelesen wird“, erklärt Petra Wucherer.

Zu Ende gehen die Kinder- und Jugendliteraturtage mit einem Familientag, der in jeder der teilnehmenden Städte ein eigenes Programm hat. In Radolfzell ist das Thema Otfried Preußler, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, wie Petra Wucherer verrät. Dazu gebe es unter anderem Vorleseaktionen in verschiedenen Sprache sowie Mitmachaktionen in der Stadtbibliothek.

Insgesamt finden sich im Programmheft fast 30 Veranstaltungen in Radolfzell, hinzu kommen noch 18 nicht-öffentliche Schullesungen. „Ich denke, wir erreichen viele Kinder und Jugendlichen“, ist sich Petra Wucherer angesichts dieser Zahl sicher.