Die Stadtverwaltung Radolfzell hat in Kooperation mit den beteiligten Vereinen lange an der Planung des weltlichen Teils des Hausherrenfests am dritten Juliwochenende 2021 festgehalten. Mit den Rahmenbedingungen, die mit der aktuellen Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg bestehen, sei die Umsetzung einer Festveranstaltung wie dem weltlichen Teil des Hausherrenfestes jedoch leider nach wie vor nicht möglich, teilt die Stadtverwaltung in einer Presseinformation mit.

Wegen Corona wird der weltliche Teil des Hausherrenfestes wieder ausfallen müssen.

Aufgrund der weiterhin großen Planungsunsicherheit habe die Stadtverwaltung in Absprache mit den Vereinen beschlossen, die Planungen nicht weiter fortzuführen und den weltlichen Teil wie im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht durchzuführen. Auch die Schauübung der Radolfzeller Hilfsorganisationen fände nicht statt.

Oberbürgermeister Martin Staab bedauere laut Presseinformation den erneuten Ausfall des weltlichen Festes: „Wir hatten sehr gehofft, zusammen mit den Vereinen wenigstens eine kleinere Variante des Festes umsetzen zu können, aber wir müssen nun den Blick ins kommende Jahr richten.“

Der kirchliche Teil des Festes werde in eingeschränktem Maße stattfinden. Genauere Informationen dazu würde die Katholische Kirchengemeinde Radolfzell in den kommenden Wochen veröffentlichen, heißt es in der Presseinformation.