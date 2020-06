Vor etwas mehr als einem Jahr, genauer gesagt am Muttertag 2019, lud die Baugenossenschaft HEGAU zu einem Besichtigungswochenende ihres Projekts „Weinburg“ im Kapellenweg und in der Gustav-Troll-Straße in Radolfzell. Solche Aktionstage sind für gewöhnlich Publikumsmagneten – der schwierige Wohnungsmarkt in der Bodenseeregion, überteuerte Mietpreise oder viele Wohnkomplexe, in denen Wohnungen nur zum Kauf angeboten werden, tun hier ihr übriges. Was die Mitarbeiter der Baugenossenschaft aber an jenem Muttertag erlebten, das war selbst für die Wohnprofis eine handfeste Überraschung. Bereits vor der offiziellen Öffnung der Gebäude standen Interessierte und Interessenten Schlange am Eingang. Noch im Laufe des Tages gaben zahlreiche potentielle Mieter ihre Bewerbung ab – und das, obwohl die drei Gebäude erst im Herbst ebenjenes Jahres vollends fertig gestellt werden sollten. Als es dann Herbst wurde, vermeldete die HEGAU den finalen Erfolg: Alle 50 Wohnungen im Kapellenweg und in der Gustav-Troll-Straße waren vermietet. Doch worin gründete dieses immense Interesse an dem Radolfzeller Neubau?

Stichwort „unverkäuflich“

Ein Wort, das sich umgehend aufdrängt, ist das unscheinbare Stichwort „unverkäuflich“. Alle Wohnungen des Projekts „Weinburg“, von der Zweizimmerwohnung bis zur großzügigen Penthauswohnung waren nie zum Verkauf, sondern ausschließlich zur Miete ausgeschrieben. Eine ideale Lösung für zahlreiche Wohnungssuchende, die sich den Kauf einer Wohnung entweder nicht leisten oder aus zahlreichen anderen Gründen nicht vorstellen können. In Zukunft bietet die „Weinburg“ als nicht ganz so klassisches Mehrgenerationen-Haus den unterschiedlichsten Bewohnern eine Heimat: Egal ob Singles, Paare, kleine Familien oder Rentner – Deutsche oder andere Nationen – sie alle haben in einer der 50 Wohnungen, die die HEGAU von Beginn an mit Blick auf unterschiedliche Bedürfnisse konzipierte, eine für ihren Anspruch passende Bleibe gefunden. Doch schauen wir uns die Wohnanlage einmal genauer an: Das Projekt umfasst 50 freifinanzierte Mietwohnungen (24 davon zu Grundmieten zwischen 8,50 Euro bis 9,67 Euro je Quadratmeter monatlich) in einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis in drei Gebäuden mit zwischenliegender Tiefgarage. Projektbeginn war der Spatenstich in 2017.

Lösbare Probleme

Nachdem für die höhere Architekturqualität des Gewinnerentwurfes eines Architektenwettbewerbs kein Baurecht erreicht werden konnte, setzte die HEGAU eine bereits bestehende Planung um. Die technischen Randbedingungen dieser Planung ließen den beabsichtigten Bau im Passivhausstandard nicht zu. Hier musste die HEGAU wohl oder übel einen gewissen Kompromiss ein­gehen.

Aufgrund der Hanglage des Grundstücks benötigte die HEGAU einen Verbau, um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern und eine sichere Baugrube zu gewährleisten. Um diese abzusichern wurde zunächst eine Art Rahmen geschaffen, der auch die benachbarten Grundstücke lückenlos absicherte. Zu diesem Zweck setzten die entsprechenden Spezialisten etliche mit Beton gefüllte Bewehrungskörbe in den Boden, während die dabei entstandenen Abstände mit Spritzbeton geschlossen wurden. Ein komplexes Verfahren, das insgesamt 91 Bohrpfähle auf dem gesamten Gelände benötigte, aber schlussendlich den Bau des Projekts „Weinburg“ erst ermöglichte. Den hochprofessionellen Verlauf der weiteren Bauarbeiten verantworteten vor allem die Prokuristin und Leiterin der Technischen Abteilung der Baugenossenschaft HEGAU Iris Christina Werner und German Blechner vom Baubüro Blechner aus Sigmaringen, die die Projekt- beziehungsweise die Bauleitung übernahmen.

Viele Besonderheiten

Nichtsdestotrotz, oder gerade aufgrund dieser kleinen Hürden zu Beginn des Projekts, weisen die drei Gebäude, die sich alleine durch die verbindende Tiefgarage zu einem großen Ganzen kombinieren, viele Besonderheiten auf: Da wären etwa die großen Bewohnergärten für die Erdgeschosswohnungen, die den Bewohnern speziell im Sommer Frischluftzufuhr und Bewegungsmöglichkeiten oder Kaffeenachmittage im Freien garantieren, da wären die sehr großen Balkone in den Wohnungen darüber, den Blick auf die Alpen bei gutem Wetter von Terrassen der Penthauswohnungen, der mit zahlreichen Details gestaltete Innenhof, gestalterische und architektonische Charakteristika wie Sichtbeton an Wänden in den Wohnungen und im Treppenhaus, Parkettböden oder hochwertige Holzbrüstungen in den Naturstein-Treppenhäusern. Die „Weinburg“, das wird hier deutlich, soll kein schlichtes und rein auf Funktionalität ausgelegtes Wohnhaus sein. Der Wohlfühlfaktor, das Auge für die kleinen Details spielt bei der Umsetzung komplexer Wohnprojekte eine zunehmend gewichtige Rolle. Auch deshalb dachte die HEGAU beim Bau und der Konstruktion der Wohnungen speziell an das Wohl potentieller älterer Mieter. Dazu gehören unter anderem superflache Duschen oder kombinierte Dusch-/Badewannen mit bodennahem Türeinstieg und ein schwellenloser Zugang zum Balkon. Insgesamt 44 von 50 Wohnungen sind barrierefrei erreichbar! Von den Aufzügen, der Fußbodenheizung und einem Hausmeisterservice mit inkludierten Winterdienst profitieren indes auch die jüngeren Bewohner. So entstanden schlussendlich 3714 Quadratmeter moderne Wohnfläche – ausschließlich zur Vermietung.