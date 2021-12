Alle reden aktuell von Kontaktbeschränkungen und Schließungen, doch Wolfgang Frey und Markus Dufner sind mit ihren Gedanken ganz wo anders. Sie planen das nächste Milchwerk Musik Festival und sind fest entschlossen, sich von Corona nicht die Laune verderben zu lassen. „Die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat gezeigt, dass die Lage im Sommer meistens deutlich entspannter ist“, sagt Markus Dufner.

Da das Festival für Anfang September geplant ist, gehen beide davon aus, dass sie viele Musikfans ins Milchwerk lassen können. Im vergangenen Herbst habe dies bereits gut geklappt. Bei Schlager-Ikone Matthias Reim waren 1400 Besucher im Milchwerk. „Es war eines der größten Indoor-Konzerte im ganzen Jahr 2021 in Deutschland“, sagt Wolfgang Frey.

Veranstalter planen mit guten Verhältnissen

An diesen Erfolg wollen beide anknüpfen und haben für den Spätsommer 2022 das Programm fast fertig zusammengestellt. Fast, denn ein bereits zugesagter Künstler hat in letzter Minute wieder abgesagt. Für den Samstag, 10. September, hatten Frey und Dufner Konstantin Wecker angefragt. Doch der hatte nach einer anfänglichen Zusage am Ende doch keine Zeit an diesem Datum. Nun muss für diesen Tag noch eine Alternative gesucht werden.

Zum Programm Das Milchwerk Musik Festival 2022 findet vom Mittwoch, 7. September 2022, bis Sonntag, 11. September 2022, statt. Es ist die vierte Auflage des Festivals: 7. September: Matthias Reim; 8. September: Johannes Oerding; 9. September: The Cast; 10. September: Wird noch bekannt gegeben; 11. September: Doro. Das Warm-Up Konzert im Milchwerk Extra-Konzert als Warm-Up des Festivals: Sänger und Songwriter Gregor Meyle kommt am 13. Mai im Rahmen seiner Unplugged-Tour nach Radolfzell. Hier gibt es Karten Karten sind erhältlich unter der Telefonnummer (0 18 06) 700 733 oder unter www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen in der gesamten Region und in der Geschäftsstelle der Tourismus und Stadtmarketing GmbH.

Der Auftakt wurde auf vielfachem Wunsch noch einmal gebucht, wie Frey und Dufner erzählen. Am Mittwoch, 7. September, kommt Schlager-Ikone Matthias Reim ins Milchwerk. Sowohl im Milchwerk, als auch bei Matthias Reim selbst, seien unzählige Anfragen eingegangen, wann Reim denn wieder in der Region auftreten würde. Grund genug also für die Veranstalter, noch einmal bei Reim anzufragen. Wer ihn also dieses Jahr verpasst hat, bekommt wieder die Gelegenheit, zu „Verdammt, ich lieb dich“ mitzusingen.

Die Fans von Johannes Oerding mussten besonders lang auf ihn warten. | Bild: Olaf Heine

Die Fans von Johannes Oerding mussten besonders lange auf diesen Tag warten. Der Sänger wird nun endlich am Donnerstag, 8. September, im Milchwerk auftreten. Zwei Mal habe man sein Konzert bereits verschieben müssen. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich möglichst schnell um Karten kümmern. Es sind nur noch knapp 400 Karten übrig, erklärt Markus Dufner.

Die Opern-Band The Cast zeigt, dass Opernarien gar nicht langweilig sein müssen. | Bild: Wolfgang Frey

Am Samstag, 9. September, wird die Opern-Band The Cast auftreten. Mit ihrer Kombination aus Klassik und Popmusik wollen Frey und Dufner eine neue Zielgruppe ansprechen. Alle Sängerinnen und Sänger der Gruppe haben eine klassische Gesangsausbildung und präsentieren bekannte Opernarien auf moderne Weise.

Begeisterte schon vor zwei Jahren im Milchwerk und kommt gerne wieder nach Radolfzell: Metal-Ikone Doro Pesch. | Bild: Jarausch, Gerald

Der Abschluss des Festivals wird hart und laut: Die Königin des Heavy Metal, Doro Pesch, gibt sich die Ehre. Bereits vor zwei Jahren spielte sie das erste Mal im Milchwerk und es schien ihr so gut gefallen zu haben, dass sie erneut für einen Auftritt an den Bodensee kommen wird. Doro sei nicht nur eine unkomplizierte Künstlerin, verrät Wolfgang Frey. Ihre Fans würden auch für ordentlich Umsatz bei den Getränken sorgen. Bei ihrem Auftritt im Winter 2019 ging im Milchwerk das Bier aus.

Noch vor dem Festival wird es einen Auftakt der Konzertsaison im Milchwerk geben: Gregor Meyle wird mit seiner Unplugged-Tour in Radolfzell Halt machen. Hier fühle sich Meyle mittlerweile so wohl, dass er sich bei Wolfgang Frey gemeldet hatte, als sich in seinem Tourplan in Süddeutschland eine Lücke aufgetan hatte, verrät Frey. Er wird am 13. Mai in Radolfzell auftreten.