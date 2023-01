Ein 30-jähriger Radfahrer hat sich am Samstagnachmittag auf der Singener Straße verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll der Grund dafür ein Fahrzeug gewesen sein, das auf dem Fahrradstreifen in der Straße parkte.

Der Radfahrer sei dem Auto auf Höhe der Sparkasse ausgewichen, beim Wiedereinscheren allerdings in einen vor ihm fahrenden, abbremsende Kleinwagen geprallt, beschreibt die Polizei den Vorgang. Bei dem Unfall habe sich der Radfahrer verletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto sei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.