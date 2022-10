Über Unstimmigkeiten bei einem Unfall, der sich am Freitag gegen 11:35 Uhr, ereignet hat, berichtet das Polizeipräsidium Konstanz. Demnach soll es an der Kreuzung Böhringer Straße/Steißlinger Straße in Radolfzell zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Fiat Panda gekommen sein.

Schaden beträgt über 20.000 Euro

Hierbei entstand laut Einschätzung der Polizei Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge gaben an, dass zum Unfallzeitpunkt für beide Fahrzeuge die Ampel jeweils Grünlicht anzeigte, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten suchen nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere auch Angaben zur Ampelschaltung machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter (077 32) 95 06 60 erbeten.