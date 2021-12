von Petra Reichle

Bereits zum zweiten Mal wird das Weihnachtsfest für Linda Schellinger eine besondere Herausforderung werden. Seit rund fünf Jahren ist sie als Krankenschwester im Radolfzeller Krankenhaus tätig. Als stellvertretende Leiterin der drei Geriatrie-Stationen ist sie Teil eines Teams, das zwischen 40 und 50 Patienten betreut. Zum Team gehören 35 Mitarbeiter, Kranken- und Altenpfleger, Pflegehelfer sowie Krankenschwestern, die in drei Schichten tätig sind.

Lage ähnlich ernst wie 2020

„Unser Anspruch ist es, die Patienten das ganze Jahr hinweg gleich gut zu behandeln, aber speziell in der Weihnachtszeit wollen wir noch einfühlsamer sein“, erklärt Linda Schellinger. Aktuell sei die Situation im Krankenhaus ähnlich schwierig wie 2020. „Es ist für alle eine schwierige Lage, Besucher dürfen nur mit einer Ausnahmeregelung ins Krankenhaus“, berichtet Schellinger. Die Angehörigen zeigen für diese Regelung Verständnis, denn sie seien angesichts der Infektionslage besorgt. Manchmal sei es möglich, die Patienten ans Fenster zu schieben, um so einen kurzen Sichtkontakt zu ihren Angehörigen zu ermöglichen.

Mit ihren Kollegen möchte sie ihren Patienten umso mehr menschliche Nähe geben und die Weihnachtstage im Krankenhaus möglichst schön gestalten. Die Stationen sind mit Weihnachtssternen geschmückt, Tannenzweige verbreiten vertraute Gerüche. Auch Musik spielt eine große Rolle. „Wir haben eine Kollegin, die schon für unsere Patienten gesungen hat.“ Zudem soll über die Feiertage Weihnachtsmusik gespielt werden und die Tabletts werden mit Süßigkeiten dekoriert.

Dankbarkeit ist an den Festtagen groß

Über die Feiertage werde im regulären Schichtdienst gearbeitet. „Jeder arbeitet entweder an Weihnachten oder an Silvester, man wählt in der Regel, an welchem Tag man arbeitet“, so Linda Schellinger. Sie wird am Heiligabend in der Frühschicht arbeiten. Zu Weihnachten sei die Dankbarkeit der Patienten besonders groß. Für Schellinger ist ihr Einsatz selbstverständlich: „Unsere Patienten brauchen uns an Weihnachten genauso wie an jedem anderen Tag“.