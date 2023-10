Rauchen ist nicht nur für Menschen ungesund. Auch die Umwelt leidet unter dem Suchtmittel Zigarette. Was das für Konsequenzen hat und wie man besser damit umgehen sollte, das wird Wissenschaftler Markus Venohr vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) aus Berlin am Donnerstag, 2. November, um 19 Uhr im Milchwerk erklären. Er kommt auf Einladung des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) an den Bodensee, um über dieses Thema zu sprechen.

Eine Gefahr für die Gesundheit und Umwelt

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es weltweit etwa 1,1 Milliarden Raucher. Zigarettenkonsum ist verantwortlich für eine Vielzahl an schweren Erkrankungen und kann das Risiko für Krebs, Atemwegserkrankungen und Herz- und Kreislauferkrankungen deutlich erhöhen. Doch die Schäden an der Natur durch Zigarettenstummel sind laut WHO nicht weniger groß. Die meisten Stummel landen nämlich nicht fachgerecht im Müll entsorgt, sondern in der Umwelt.

Durch Regenwasser werden die giftigen Substanzen aus dem Zigarettenstummel ausgespült und landen im Boden und im Grundwasser. Dort schaden sie den lebenden Organismen. Immer wieder werden auch Zigarettenstummel in Meerestieren wie Schildkröten oder Seevögeln entdeckt.

Institut will Herausforderungen für die Umwelt erforschen

Das IGB, bei dem Referent Markus Venohr in der Abteilung Ökohydrologie und Biogeochemie tätig ist, ist das größte deutsche und eines der international führenden Forschungszentren für Binnengewässer. Mit der Forschung möchte das Institut einen Beitrag zur Bewältigung ökologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen leisten. Dazu zählen etwa die Anpassung an den globalen Wandel, der Erhalt der aquatischen Biodiversität und die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von Binnengewässern. „Forschen für die Zukunft unserer Gewässer“ lautet der Leitspruch des IGB.

Der Wissenschaftler wird an diesem Abend über die Forschung zu den Auswirkungen der Zigarettenstummel auf die Umwelt und die Gewässer sprechen und welche Lösungen es für dieses Problem gibt. Der BUND möchte mit diesem Vortrag für das Thema Verschmutzung durch Zigarettenstummel sensibilisieren. Der Eintritt ist kostenfrei.