Radolfzell vor 3 Stunden Wegen Personalmangel: GLKN legt geriatrische Stationen in Radolfzell zusammen Bis Jahresende soll die Geriatrie am Radolfzeller Krankenhaus auf 32 Betten zusammengeschrumpft werden. Grund dafür sollen laut GLKN Personalengpässe sein.

