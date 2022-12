Ein gemeldeter Notfall in Moos hat am frühen Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr auch die Feuerwehr Radolfzell auf den Plan gerufen. Wie es in deren Einsatzbericht heißt, sei ein Kaminbrand in der Friedhofstraße gemeldet worden. Die Feuerwehr Radolfzell sei als Überlandhilfe alarmiert worden.

Die Einsatzkräfte hätten den Kamin kontrolliert, in dem ein Abbrand stattgefunden habe, und außerdem den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister angefordert. Nach entsprechender Erkundung sei weiteres Eingreifen der Feuerwehr aber nicht erforderlich gewesen. Damit habe der Einsatzleiter der Feuerwehr Moos die Einsatzstelle nach kurzer Zeit an den Schornsteinfegermeister übergeben können.

Die Radolfzeller Feuerwehr sei mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz gewesen. Acht weitere Einsatzkräfte seien in Bereitstellung im Feuerwehrhaus gewesen.