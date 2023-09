Radolfzell vor 2 Stunden

Wegen angebranntem Essen: Feuerwehr muss am Wochenende zweimal ausrücken

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Wochenende zweimal alarmiert. In beiden Fallen hatte angebranntes Essen für Rauch gesorgt. In einem Haus demontierten sie sogar den Herd.