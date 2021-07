Der scheidende Präsident Florian Forstner übergibt das Amt des Präsidenten im Lions Club Stockach an seinen Nachfolger Jörg Nissen. Die Übergabe der Präsidentschaft erfolgte laut einer Presseinformation des Clubs turnusgemäß bei einem festlichen Abend im Clublokal Adler in Wahlwies.

Schwieriges Jahr für den Club

Wie für alle geht auch für den Lions Club in Stockach ein schwieriges Jahr zu Ende, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit Spenden zu wohltätigen Zwecken zu sammeln, wurden nach und nach abgesagt. Die Möglichkeiten, dieses Geld dann sinnvoll einzusetzen, waren deshalb stark eingeschränkt. Gleiches galt für die Clubabende, die zum Leben der Lions-Mitglieder dazu gehören. Die feierliche Präsidentenübergabe sei seit acht Monaten das erste Treffen in Präsenz gewesen.

Florian Forstner, der nun das Amt des Past-Präsidenten innehat, sei es trotz allen Widrigkeiten gelungen, diese lange Zeit mit Inhalten zu füllen. Mehrere Vorträge, die zu den Clubabenden gehören, hätten daher in den eigenen Wohnzimmern über Videokonferenzen stattgefunden, berichtet der Club. Ein echter Höhepunkt sei die digitale Weihnachtsfeier gewesen, zu der eigens kreierte Weihnachtsköstlichkeiten überbracht wurden und viele Beiträge zum Gelingen beigetragen hätten. Ein langer Applaus der genau 50 anwesenden Lions sei ein Zeichen der Dankbarkeit für sein Wirken im vergangenen Jahr gewesen.

Hoffnung auf etwas mehr Normalität

Nun geht Jörg Nissen mit dem ureigensten Lions-Motto „We serve“ an den Start. Er übernahm das neue Amt des Präsidenten sowie die dazugehörende Präsidentennadel und hoffe nun sehr auf die Wiederkehr eines normalen Clublebens. „Ein Überblick über sein Jahresprogramm begeisterte unmittelbar und es war eine Aufbruchstimmung wahrzunehmen, die allen anzumerken war“, so die Pressemitteilung.

Eines der jüngsten Projekte des Lions Clubs war eine Pflanzen-Fibel für den Kindergarten in der Franz-Schubert-Straße. Dort hatte der Lions Club vor einem Jahr die Bepflanzung übernommen und kürzlich war die Übergabe der Fibeln, die alle Pflanzen erklären.