Bei der Hauptversammlung des Akkordeon-Orchesters Radolfzell im Probelokal des Vereins standen viele Entscheidungen an und außerdem einige Ehrungen verdienter Mitglieder. Im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr stellte sich die gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Musiklehrern, Schülern, Dirigenten und Spielern als Stärke heraus, die den Verein auch in schwierigen Zeiten aktiv sein lässt, so die Pressemitteilung. Trotz fehlender Auftrittsmöglichkeiten und ausgefallener Schul-Kooperationen haben nur sehr wenige Spieler und Schüler der Musik und den Verein verlassen.

Hervorgehoben wurde besonders das Herbstkonzert, das sich zur zweitägigen Veranstaltung verändert hat. Das soll beibehalten werden.

Corona machte den Verein digitaler

Der Vorstand hatte viele Vorschläge zur Änderung der Satzung vorgelegt. Der Großteil resultierte aus den Corona-Erfahrungen der vergangenen Jahre. Digitale Versammlungs- und Abstimmungsmöglichkeiten sollen den Verein auch in Zukunft in schwierigen Zeiten handlungsfähig halten.

Bei dieser Gelegenheit fielen im Vorfeld der Versammlung weitere Formulierungen und gewachsene Bestimmungen ins Auge, die von der Vereinsrealität überholt gewesen waren. So war über einen großen Katalog an Paragrafen abzustimmen. Rasch und einstimmig konnte dies abgehakt werden.

Zwei Ämter werden neu besetzt, darunter der Vorsitz

Nicht alle Ämter waren dieses Jahr zu wählen, aber manche: Für Karin Dittrich, die angekündigt hatte, ihr Amt zur Verfügung zu stellen, wurde Sebastian Wienecke einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ebenso einstimmig wurde Conny Teich als Beisitzerin gewählt.

Die Geehrten von links nach rechts: Bärbel Katona, Conny Teich, Karin Dittrich, Monika Sommer mit dem Vorsitzenden Sebastian Wienecke. | Bild: Christiane Hermann

Für fünf Jahre aktives Musizieren konnte anschließend Monika Sommer geehrt werden. Für zehn Jahre aktiver Mitarbeit im Vorstand erhielten Bärbel Katona und Conny Teich vom Deutschen Harmonika-Verband (DHV) die Ehrennadel in Bronze, ebenso Karin Dittrich, die acht Jahre lang den Vorsitz hatte.

2022 soll es mehr Auftritte geben

Für 2022 hofft der Verein wieder auf mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren. In der Zukunft will man mit und auf dem Akkordeon weiterhin eine aktive Rolle in Radolfzells Kulturlandschaft spielen.