von Natalie Reiser

Seit die Wasserschutzpolizei in der Fernsehserie „Wapo Bodensee“ das Clubhaus des Wassersportclubs Wäschbruck als Hauptquartier gewählt hat, gibt es viel mehr Morde in Radolfzell und Umgebung – zum Glück nur auf dem Bildschirm. Auch die Zahl der Radolfzeller, die in kurzen Szenen in der Serie zu sehen sind, nimmt zu. Für die vierzigste Folge, die am Dienstag, 22. Dezember, ausgestrahlt wird, standen 15 Komparsen des Wassersportclubs vor der Kamera.

Die entscheidende Szene der Lesung auf der Meersburg: Nele Fehrenbach (Floriane Daniel, links) und Paul Schott (Tim Wilde, Mitte), umgeben von Komparsen vom Radolfzeller Wassersportclub Wäschbruck. | Bild: ARD/Laurent Trümper

Sabine Buhl ist als Polizistin sogar in mehreren Folgen der neuen Staffel, die in diesem Sommer gedreht worden ist, zu sehen. Manfred Witzstrock, seit vielen Jahren Segler aus Leidenschaft, erzählt, zu dem Kontakt sei es ganz einfach gekommen. Als er einmal bei den Dreharbeiten zugeschaut habe, sei er mit dem Team ins Gespräch gekommen und gefragt worden, ob einige Segler Lust hätten, als Komparsen mitzuspielen. „Ich habe spontan zugesagt“, erzählt er, „es hat mich einfach interessiert, wie so ein Dreh abläuft.“

Viel Feinarbeit für eine kurze Szene

Die Folge „Mord um sieben“ spielt hauptsächlich in Meersburg. Die Radolfzeller Segler stellen das Publikum einer Lesung auf der Burg dar (siehe Kasten). Am meisten habe ihn beeindruckt, wie viel Feinarbeit in eine kurze Szene gesteckt wird, berichtet Witzstrock. An die 40 Personen seien dabei, die professionellen Schauspieler, Regisseur Jörg Schneider, Kameraleute, Beleuchter, ein Tontechniker und mehrere Assistenten. Etwa sechs Stunden hätten die Aufnahmen für die Lesung gedauert. Die Szene wurde immer wieder aus anderen Perspektiven gefilmt. Am Ende der Lesung sollte geklatscht werden – mal laut, mal lautlos. Danach wurde der Ton extra aufgenommen. „Ich bin gespannt, am Dienstag zu sehen, wie diese Sequenz dann wirklich aussehen wird. Wahrscheinlich sind es nur wenige Sekunden“, vermutet er.

Nach dieser Erfahrung meint Witzstrock, der Cutter, der auswählt, welche Aufnahme tatsächlich gezeigt wird und der den Film zusammenschneidet, spiele eine wichtige Rolle. Doch schon bevor es losgeht, wird genau hingesehen: „Zwei junge Damen achten darauf, dass die Farben der Kleidung, die die Komparsen tragen, zusammenpassen, sich aber auch abwechseln.“ Es sollten zum Beispiel nicht zwei Personen mit einem weißen Oberteil nebeneinandersitzen.

Julia Demmler (Wendy Güntensperger), Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und Mechthild Fehrenbach (Diana Körner, von links) in der Folge „Mord um sieben“. | Bild: ARD/Laurent Trümper

Geschminkt wurden die Laiendarsteller nicht. „Wir sollten ganz natürlich rüberkommen“, erzählt Sabine Buhl. Als Polizistin stand sie schon mehrmals vor der Kamera. „Dann müssen die Haare immer gleich aussehen“, sagt sie. Einmal sollte sie einer Person den Weg weisen und „Bitte hier“ sagen. Das erste Mal fiel zu freundlich aus: „Ich sollte mir vorstellen, ich hätte an dem Tag schon zehnmal Auskunft gegeben“, erzählt sie lachend.

Den Komparsen hat die Arbeit Spaß gemacht

Die Frage, ob sie sich wieder vor die Kamera stellen würden, wenn eine weitere Staffel gedreht wird, bejahen beide sofort. Und das nicht nur wegen der ganztägig guten Verpflegung beim Dreh oder dem ungezwungenen Ton, den die Hauptdarsteller Floriane Daniel, Tim Wilde und alle anderen von Anfang an mit den „Neuen“ pflegten. „Das hat einfach Spaß gemacht“, meint Witzstrock. Mit umso mehr Spannung sehen die Einheimischen, die hinter die Kulissen schauen durften, nun den neuen Folgen entgegen. Nicht nur neugierig auf die Handlung, sondern auch darauf, welches Eckchen des Bodensees dieses Mal zu sehen ist.