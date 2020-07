Eine böse Überraschung erlebten Anwohner der Poststraße am Donnerstagabend. Ein Rohrbruch hatte in dem Areal rund um den Kappedeschle-Brunnen die Keller volllaufen lassen. Die Ursache für den Wasserohrbruch ist laut Aussage der Stadtwerke Radolfzell noch nicht klar und müsse noch untersucht werden, teilen die Stadtwerke Radolfzell auf Nachfrage mit.

Mitarbeiter sollen bereits am Donnerstagmittag an dieser Stelle regulär gearbeitet haben. Ob das mit dem Zwischenfall zusammenhängt, ist nicht klar. „Das Wasser kam unten aus der Straßenlaterne rausgesprudelt“, berichtet Andreas Parzer, Mitarbeiter bei Elektro Biller in der Poststraße.

Video: Andreas Parzer

Am Donnerstagabend kam es auch aus den Gullydeckeln hoch. Bereist die gesamte Nacht hätten sie damit zugebracht, das Wasser wieder aus dem Keller zu pumpen. In der Tiefgarage unter dem Gebäude soll es knöcheltief gestanden sein. Auch der Boden des Elektrofachgeschäftes sei mit Wasser vollgelaufen.

Unterhalb der Bodenplatten sind die Kabel der Elektrogeräte verlegt. Diese lagen alle auf dem feuchten Boden. Die Mitarbeiter hätten alle Schaltstellen nach oben gezogen, dass es zu keinen gefährlichen Situationen kommt. Den entstandenen Schaden könne man noch nicht absehen, sagt Parzer. Noch müsse man den Keller trocken legen und das Mauerwerk begutachten.

Video: Andreas Parzer

Aber es sei schon „eine ordentliche Menge Wasser“ eingelaufen, da ist er sich sicher. Das Wasser soll sich laut Parzer der Weg bis zu den Kellern der Löwengasse gesucht haben.

Gegenüber steht Stefan Kruel in seinem Juweliergeschäft. Aus seinem Keller führt am Freitagmorgen ein Schlauch, mit dem Wasser gepumpt wird. Mehrere Fahrzeuge der Stadtwerke Radolfzell parken davor.

Das Wasser wurde durch jede Öffnung im Boden nach oben gedrückt. Am Donnerstagabend kam es in der Poststraße zu einem Wasserrohrbruch | Bild: Andreas Parzer

Volle Wassereimer werden von Stadtwerke-Mitarbeitern aus dem Haus getragen und in draußen in den Straßenablauf gegossen. Sein Keller wird gerade wieder trocken gelegt. „Da war schon jede Menge Wasser im Keller“, sagt er. Alles was saugfähig sei, habe durch den Rohrbruch Schaden genommen.

