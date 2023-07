Wie man trotz Hitze konzentriert und engagiert Leben retten kann, zeigten die Jugendwehr der Abteilung Radolfzell und die Freiwillige Feuerwehr am 15. Juli bei der Schauübung am Luisenplatz. Traditionell findet diese am Hausherrensamstag statt, der in diesem Jahr vor allem durch die hohen Temperaturen Teilnehmer und Zuschauer der Übung vor besondere Herausforderungen stellte. Trotzdem zeigten die Feuerwehrmänner- und frauen, wie gut sie zusammenarbeiten können.

In feuerfester Kleidung bei Gluthitze

Schauplatz der Schauübung war in diesem Jahr die Hausherrenschule. Während die Akteure in ihrer feuerfesten Kleidung umso mehr ins Schwitzen gerieten, versammelten sich die Zuschauer unter den Schatten spendenden Bäumen. Darunter befanden sich neben zahlreichen Familien auch Oberbürgermeister Simon Gröger, Bürgermeisterin Monika Laule sowie mehrere Gemeinderatsmitglieder.

Mit dem Wasserstrahl heißt es genau zielen. | Bild: Gerald Jarausch

Als Szenario ging die Feuerwehr von einem Brandereignis in der Schule aus. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zehn bis 17 Jahre) durften dabei den Anfang machen und zeigten, dass sie durchaus schon in der Lage sind, die wesentlichen Handgriffe und Vorgänge zu absolvieren. Bereits wenige Minuten nach ihren Eintreffen vor Ort hatten sie die Anschlüsse an den Fahrzeugen gelegt, die Schläuche ausgerollt und konnten das Kommando „Wasser Marsch“ rufen.

Im Anschluss rückte die Feuerwehr vor der Schule samt Rettungsfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes an, um ihre fiktive Aufgabe zu bewältigen. Neben dem zu löschenden Feuer galt es vor allem, die Personen, die sich noch in den Gebäude befinden sollten, schnell aus der Gefahrenzone zu befreien.

Das Publikum sah aus dem Schatten zu. | Bild: Gerald Jarausch

Nachdem sich der stellvertretende Kommandant Stefan Moser als Einsatzleiter einen ersten Überblick über die Situation verschaffen hatte, koordinierte er das weitere Vorgehen. Das bestand darin, Leitern an das Gebäude anzulegen, um die gefährdeten Personen zu retten.

Mit dem ebenfalls anrückenden Leiterwagen konnten anschließend auch diejenigen Personen in Sicherheit gebracht werden, die sich in den oberen Stockwerken befanden. Erst nach diesen – immer zuerst eingeleiteten Maßnahmen – wurde das fiktive Feuer gelöscht. Über sämtliche Schritte der Aktiven wurde das Publikum fortlaufend von Kommandant Tobias Oechsle informiert.