Wer mit aufmerksamem Blick durch die Radolfzeller Fußgängerzone geht, dem sind sie womöglich schon aufgefallen, die Hinweise auf den Feuerwehraktionstag, der am kommenden Wochenende stattfindet. In mehreren Schaufenstern finden sich Einsatzkleidung, Schläuche und andere Gerätschaften. Es ist nur ein Teil dessen, was die Feuerwehr am Samstag, 17. September, zeigen will.

Aktionstag jeden dritten Samstag im September

Es ist nicht das erste Mal, dass der Feuerwehraktionstag stattfindet. 2019 wurde er erstmals organisiert, im Mittelpunkt standen damals Oldtimer, auch befreundete Feuerwehren hatten damals ihre Fahrzeuge gezeigt. Eigentlich sollte der Aktionstag danach regelmäßig am dritten Samstag im September eines jeden Jahres stattfinden. Doch die Corona-Pandemie machte diese Pläne zunichte und es blieb vorerst bei diesem einen Termin. Bis jetzt.

Radolfzell Der Narrizella-Nachwuchs möchte mehr bewegen und lädt zum stillen Tanzen ein Das könnte Sie auch interessieren

Das Motto ist dieses Mal speziell die Arbeit der Feuerwehr Radolfzell. Stefan Moser, stellvertretender Feuerwehrkommandant und Organisator des Aktionstags, berichtet, der Schwerpunkt sei, „den Bürgern zu zeigen, was wir alles tun“.

Zu diesem Zweck werden von 10 bis etwa 15 Uhr verschiedene Stationen aufgebaut. Am Seetorplatz werden so neben Musik, Speisen und Getränken drei Fahrzeuge zu finden sein, am Münster Geräte der Technischen Hilfe, die etwa zum Öffnen von Autos eingesetzt werden und auf dem Marktplatz die alte Drehleiter der Feuerwehr.

Einsatzkleidung zwischen Verkaufsware: Die Feuerwehr ist schon vor dem Aktionstag in der Innenstadt präsent. | Bild: Marinovic, Laura

Das wird am Samstag zu sehen sein

Auf der Kreuzung zwischen Höllstraße, Poststraße, Seetorstraße und Schützenstraße präsentiere die Feuerwehr „Ausstellungsstücke im Rahmen des Umweltschutzes“, also etwa spezielle Schutzkleidung und an der Kreuzung der Schützenstraße und der Löwenstraße sei die Jugendfeuerwehr mit Spielen präsent, so Moser.

Radolfzell Mit harten Gitarrenklängen geht das vierte Milchwerk Musik Festival zu Ende Das könnte Sie auch interessieren

Um die Ölwehr soll es ein paar Meter weiter am Platz vor der Teggingerstraße gehen – dafür will die Feuerwehr sogar Mehrzweckboot ausstellen. An jeder Station seien zudem Mitglieder der Feuerwehr zu finden, die mehr über ihre Arbeit erzählen. Sie sind auch Ansprechpartner für all jene, die womöglich selbst Gefallen an einer Mitgliedschaft bei der Feuerwehr finden.

Was die Feuerwehr in Zukunft immer am dritten September des Jahres plant, steht laut Stefan Moser noch nicht fest. Er betont aber: „Ideen haben wir schon viele.“ So könnte zum Beispiel ein Themenschwerpunkt auf alles, was mit Leitern zu tun hat, gelegt werden.