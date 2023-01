Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, und doch beschäftigt viele Menschen, was es bringen wird. Einen Ausblick auf die Herausforderungen für die Stadt bietet der Neujahresempfang.

Radolfzell: 15. Januar 2023

Oberbürgermeister Simon Gröger lädt im Namen der Stadt Radolfzell alle Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang 2023 am Sonntag, 15. Januar, um 10.30 Uhr im Milchwerk Radolfzell ein. In seiner Neujahrsansprache wird der Oberbürgermeister einen gezielten Blick in die Zukunft werfen und einen Ausblick auf die Themen geben, die Radolfzell im nächsten Jahr bewegen werden, heißt es in einer Presseinformation der Stadt.

Radolfzell/Höri Wissen Sie noch, was 2022 los war? Beim Jahresrückblickrätsel geht es wieder um Heimatliebe Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus dürfen sich die Teilnehmenden auf einen spannenden Vortrag von Martin Wikelski – Professor an der Universität Konstanz und Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und Radolfzell – zum Thema „Das Internet der Tiere“ freuen. Anschließend sind alle Gäste zu einem kleinen Imbiss im Foyer eingeladen.

Moos: 8. Januar 2023

In der Gemeinde Moos findet der Neujahresempfang am Sonntag, 8. Januar, 10.30 Uhr im Bürgerhaus Moos statt. Neben der Ansprache von Bürgermeister Patrick Krauss wird es eine Rede der SPD-Bundestagsabgeordneten Lina Seitzl geben. Sie spricht über den Zusammenhalt der Gesellschaft in herausfordernden Zeiten. Lina Seitzl war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität St. Gallen und ist seit 2021 Mitglied des Bundestages.

Gaienhofen: 15. Januar 2023

Auf der Höri in Gaienhofen hat Bürgermeistervertreter Klaus Sturm zum Neujahresempfang am Sonntag, 15. Januar, um 11.15 Uhr eingeladen. Hier soll es in der Höri-Halle nicht nur um den Ausblick der Gemeinde gehen, der neue Bürgermeister Jürgen Maas wird auch bei dieser Gelegenheit vereidigt. Zur musikalischen Umrahmung wird die Jugendmusikschule Höri beitragen.

Öhningen: 8. Januar 2023

In Öhningen lädt Bürgermeister Andreas Schmid am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr in den Bürgersaal im Rathaus ein. Er will einen Ausblick auf die Belange und Herausforderungen der Gemeinde geben und auf das neue Jahr anstoßen.