Radolfzell vor 1 Stunde

Was für eine blöde Idee! Unbekannte werfen nachts Böller auf Gelbe Säcke

Zwischen 2 und 4 Uhr am frühen Donnerstagmorgen sollen unbekannte Täter im Stadtgebiet mehrere Gelbe Säcke angezündet haben. An Bäumen und Büschen entstand so Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.