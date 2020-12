von Georg Lange

Um ihre Finanzen muss sich die Baugenossenschaft Radolfzell (BGR) keine Sorgen machen: Der Bilanzgewinn hat sich 2019 und verglichen zum Vorjahr auf rund 960.000 Euro verdoppelt. Somit kann die Genossenschaft an ihre 1493 Mitglieder eine Rendite von 37.000 Euro ausschütten, wie auf der Hauptversammlung im Milchwerk deutlich wurde.

Vier Prozent Dividende

Mit Stand Ende 2019 hat die Baugenossenschaft Radolfzell 639 Wohnungen bewirtschaftet und mehr als 1,53 Millionen Euro in die Modernisierung und in den Unterhalt ihrer Gebäude investiert. Auch fünf Gewerbeeinheiten zählen zum Bestand. „Die Finanzlage der BGR stellt sich im Berichtsjahr 2019 sehr erfreulich dar“, erläuterte Wolfgang Herpich als geschäftsführender Vorstand auf der Hauptversammlung. Die Rendite entspreche einer Dividende von vier Prozent für die bis zum Januar 2019 einbezahlten Geschäftsanteile. Rund eine Million Euro fließen in die Rücklagen der GBR.

Wohnungsmarkt und Ehrungen Aufsichtsratsvorsitzender Edgar Schwarz wertet den aktuellen Wohnungsmarkt zum Nachteil der Mieter. Die Nachfrage sei immer noch größer als das Angebot an ordentlichenm und noch bezahlbaren Wohnungen. Diese wolle die BGR für ihre Mitglieder weiterhin bereitstellen. Schwarz ist auf der Hauptversammlung für seine 50 Jahre andauernde Mitgliedschaft geehrt worden – wie neun weitere Mitglieder.

Corona beeinflusst das Geschäft

Auch die Baugenossenschaften stehen unter dem Kriseneinfluss der Corona-Pandemie. Die Krise hat seit Februar bundesweit zu deutlichen Einschnitten im sozialen wie im wirtschaftlichen Leben geführt. Wolfgang Herpich geht von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage aus, deren Auswirkungen sich nur schwer einschätzen lasse. Potentielle Risiken würden sich im nächsten Jahr sowohl aus Kostensteigerungen als auch aus Verzögerungen bei der Durchführung von Modernisierungen und Instandhaltungen ergeben. Darüber hinaus sei ein Anstieg von Mietausfällen nicht auszuschließen.

Mehr Geld für Aufsichtsräte

Die Versammlung beschloss angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einstimmig einen zeitlichen Rahmen für Stundungen und Ratenzahlungsvereinbarungen seiner Nutzungsgebühren und Betriebskosten. Auch stimmte sie der Erhöhung der Vergütung seiner sieben Aufsichtsratsmitglieder auf insgesamt 12.000 Euro jährlich zu. Deren letzte Erhöhung war vor elf Jahren beschlossen worden.